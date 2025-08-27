강다니엘/ 사진 제공=ARA

강다니엘/ 사진 제공=ARA

강다니엘/ 사진 제공=ARA

가수 강다니엘이 데뷔 9년 차에 최초로 중국 현지에서 팬미팅 투어를 펼쳤다.강다니엘은 최근 홍콩을 시작으로 항저우, 청두에서 차례로 중화권 팬미팅 '2025 KANGDANIEL FANMEETING-夏日憧憬(하일동경)'을 성공적으로 마쳤다. 아시아, 유럽, 미주, 남미 등 두 차례 월드투어를 펼치는 와중에도 항저우와 청두는 처음 방문하는 도시라서 더욱 뜻깊은 추억을 남겼다.홍콩에서는 여섯 번째 미니앨범 'Glow to Haze'의 전곡을 라이브 무대로 선보여 뜨거운 반응을 얻었다. 팬들이 제작한 데뷔 이후 활동 모음집 영상이 깜짝 공개돼 특별한 감동을 나누기도 했다. 항저우와 청두에서는 다양한 게임 이벤트와 토크로 현지 팬들과 설레는 첫 만남을 가졌다. 아티스트 대신 팬들이 한국어 떼창으로 노래를 불러주며 강한 인상을 남겼다.의미있는 중화권 팬미팅을 마친 강다니엘은 미국으로 발걸음을 옮긴다. 9월 3일부터 워싱턴, 뉴욕, 시카고, LA 등 12개 도시를 거치는 대규모 미국 투어를 펼친다. 이후에는 아르헨티나의 부에노스아이레스, 브라질 상파울루, 멕시코시티를 순회하는 남미 투어가 이어진다. 전 세계 대륙을 넘나드는 강다니엘의 글로벌 영향력을 입증하는 시간이다.남미 투어가 끝난 뒤에는 10월 12일 태국 방콕에서 팬미팅 투어가 추가 확정된 가운데 강다니엘의 글로벌 행보는 계속될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr