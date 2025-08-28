사진=MBN

2011년 기태영과 결혼해 화목한 가정을 꾸린 유진이 3년 만에 안방극장으로 복귀하며 제작진의 극찬을 받고 있다.9월 24일(수) 밤 10시 20분 첫 방송을 앞둔 MBN 새 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 그린다.'퍼스트레이디'는 드라마 '드림하이 2', '신분을 숨겨라'와 영화 '슈퍼스타 감사용' 등에서 독보적인 스토리텔링으로 화끈한 필력을 입증받은 김형완 작가가 무려 6년간의 준비 기간을 거쳐 집필을 완성했다. 여기에 유진-지현우-이민영-한수아-신소율-김기방-오승은 등 각양각색 개성과 매력을 탑재한 배우들이 총집합하면서 환상적인 시너지를 터트릴 것으로 기대를 키운다.유진은 '퍼스트레이디'에서 무명의 활동가였던 남편 현민철(지현우)을 대통령에 당선시키며 퍼스트레이디가 된, 치밀한 킹메이커 차수연 역을 맡아 인생캐 경신을 예고한다. 극 중 차수연은 자신이 마음먹은 대로 남편 현민철을 대통령으로 만들고 그토록 꿈꿨던 퍼스트레이디가 됐지만 갑작스런 남편 현민철의 이혼 요구에 충격을 받고 격렬한 파란에 휘말리는 인물. '펜트하우스' 이후 3년 만에 드라마로 복귀한 유진은 퍼스트레이디가 되면서 핫 셀럽에 등극했지만, 대통령 남편과 전대미문 이혼 전쟁을 벌이는 파란만장한 차수연의 면면들을 폭발적인 연기력으로 담아낸다.유진이 '퍼스트레이디'이자 머리부터 발끝까지 완벽한 육각형 킹메이커다운 위풍당당 카리스마를 드리운 첫 포스로 시선을 강탈한다. 극 중 차수연이 시민들에게 답례로 손을 흔드는가 하면 차에 올라타 퍼스트레이디다운 자태를 드러낸 장면. 차수연은 고급스럽고 세련된 화이트 정장과 자연스러운 헤어스타일, 은은하게 빛이 나는 메이크업으로 엣지있는 스타일을 완성, 퍼스트레이디의 품격을 증명한다.차수연은 시종일관 우아한 미소와 단아한 표정을 잃지 않는 모습으로 앞으로 퍼스트레이디로서의 행보에 대한 기대감을 드높인다. 과연 행복해 보이는 정육각형 킹메이커 차수연에게 어떤 사건들이 펼쳐질지 궁금증이 쏠린다.유진은 "차수연이라는 캐릭터가 매력적으로 다가왔다. 뚜렷한 자신만의 목표를 갖고 그 목표를 이루기 위해 저돌적으로 살아가는 여성, 그리고 그 배경이 '정치'라는 제가 경험해 보지 못한 세계 속에 있다는 것도 새롭게 다가왔다"라며 '퍼스트레이디'에서 차수연 역을 맡게 된 결정적인 계기를 밝혔다. 특히 유진은 시청자들이 '퍼스트레이디'에 대해 주목해서 지켜봐야 할 관전 포인트로 "차수연과 현민철"이라고 두 주인공을 언급해 작품에 대한 호기심과 기대감을 동시에 솟구치게 했다.제작진 측은 "유진이 아닌 다른 배우는 전혀 상상할 수 없을 정도로 차수연 캐릭터를 생동감 있게 만들어 주고 있다"라며 "강단 있는 퍼스트레이디의 외면과 복잡다단한 내면의 혼란까지 섬세하게 보여줄 유진을 기대해 달라"라고 밝혔다.'퍼스트레이디'는 9월 24일(수)에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr