사진=텐아시아DB

사진=채널A

사진=채널A

지난해 3월 금융계 종사자와 결혼한 이상엽이 탈모약을 복용 중이라고 고백했다.28일(목) 밤 9시 40분 방송하는 채널A 지식 충전 퀴즈쇼 '브레인 아카데미' 14회에서는 '건강 마스터' 함익병 원장과 함께 '잘못된 의학 상식 바꾸기'에 나선 '브레인즈' 전현무, 하석진, 이상엽, 윤소희, 황제성, 궤도의 활약상이 펼쳐진다.'마스터존'에 오른 함익병 원장은 "생활에 밀착된 건강 비법을 알아보자"고 선포한다. '맏형' 전현무는 "배우자! 건강하게 살자!"며 불꽃 의욕을 발산한다. 직후 '문제 키워드'가 등장하자 전현무는 "전 '탈모'에 관심이 많다. (머리) 윗 뚜껑이 날아가고 있다"고 솔직 고백한다. 함익병 원장은 "지금 탈모로 고민하는 분 있으시냐?"고 묻는데, 윤소희를 제외한 나머지 멤버들이 모두 손을 들어 짠내 웃음을 안긴다. 함익병 원장은 "병원에 오는 탈모 환자만 110만 명으로 추산되고 있다"며 10초 만에 탈모를 자가 진단하는 검사법을 알려줘 '브레인즈'를 놀라게 한다.함익병 원장은 자신도 탈모약을 평생 먹고 있다며 '탈밍아웃'을 한 뒤, 탈모약과 성욕의 상관관계에 관해서도 이야기한다. 이와 관련해 열렬한 토론이 벌어진 가운데, 이상엽은 "사실 저도 탈모약을 6~7년째 장복 중"이라고 터놓고, 황제성 역시 "저는 3~4년째 먹고 있다. 내 몸에 실험 중"이라고 셀프 폭로에 합류한다.환장의 티키타카 속, '브레인즈'는 다음 키워드로 '털'을 선택한다. 이때 전현무는 "제가 가슴 털을 양식하고 있지 않나. 그건 머리카락이 많이 빠질 때를 위해 대비해놓은 텃밭"이라고 자신의 '매생이'(가슴 털)를 언급해 모두를 쓰러지게 만든다. 그런가 하면, 하석진은 "저는 눈썹 털이 긴 게 가끔 자란다"고 밝히는데, 함익병 원장은 곧장 "노화현상 중 하나"라고 '노빠꾸' 진단을 내놔 현장을 뒤집어 놓는다.'브레인즈'의 솔직한 건강 상태와 이에 대해 연신 '팩폭'하는 함익병 원장의 케미가 빵빵 터진 '건강' 분야 퀴즈쇼는 28일(목) 밤 9시 40분 방송하는 '브레인 아카데미' 14회에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr