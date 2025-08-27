솔비, 연애 예능 계약서 폭로했다…♥이규한과 핑크빛이라더니, "이렇게 만족하는 건 처음" ('옥문아')

솔비 / 텐아시아DB

송은이가 제작한 ‘오래된 만남 추구(이하 ‘오만추’)’ 계약서 항목 내용이 공개된다.28일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’)에는 황보, 솔비가 게스트로 출연한다.이날 황보, 솔비가 만족도 200%의 ‘오만추’ 출연 계약 내용을 공개해 이목을 집중시킨다. ‘오만추’는 송은이가 대표로 있는 컨텐츠랩 비보가 제작한 예능으로, ‘오만추’ 출연진은 대표 송은이와 직접 계약을 진행한다고.특히 황보는 “이렇게 만족하는 계약서는 처음이야”라고 밝혀 을을 감동시키는 계약서는 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다. 이에 솔비는 계약서 항목 중 ‘출연자의 휴식을 보장한다’가 있다고 공개해 모두의 탄성을 자아낸다. 한편, 솔비는 '오만추'에서 이규한과 핑크빛 썸을 그리고 있다.이에 대해 주우재는 “플레이어로서 상황을 알고 계약서를 쓰니까”라며 송은이의 출연자 케어에 감탄하자 솔비는 격한 공감을 표하며 “촬영장에 매일 출석하는데 저 정도의 부지런함과 정성이 없으면 프로그램을 만들 수 없는 것 같다”며 송은이의 열정을 인정한다.‘옥탑방의 문제아들’은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr