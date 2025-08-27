텐아시아 DB
텐아시아 DB
배우 고현정이 일 안하는 촬영장 스태프에게 일침했다.

지난 26일 공개된 유튜브 채널 테오(TEO)의 장도연 토크쇼 ‘살롱드립2’에는 고현정이 게스트로 출연했다.

이날 고현정은 자신에 대해 "피곤한 캐릭터라고 하더라. 예전에는 내가 대장군, 리더 스타일인 줄 알았는데 그런 게 아니었다. 그냥 공정한 걸 좋아하는 사람"이하며 "'일하는 사람만 일한다'라는 말이 있지 않나. 일 안 하는 분들은 안 한다. 나는 그걸 다 보고 '왜 너만 일해?'라고 물어본다"고 밝혔다.

이어 "말 안 하고 웃으면서 넘겨도 되는데, 나쁜 역할에 주저하지 않는다. 주저하면 촬영이 길어진다. 나는 출근과 동시에 퇴근을 생각하는 사람"이라고 덧붙였다.
'갑질 논란' 고현정, 촬영 스태프에 일침했다…"일하는 사람만 일해" ('살롱드립2')
이에 장도연은 "아이유 씨도 비슷한 이야기를 하신 적 있다. 잘되고 뭐 하나를 이룬 사람들은 결이 비슷한 것 같다"고 말했다. 고현정은 "우리가 나라를 구하는 일을 하는 것도 아니고, 나왔으면 무사히 잘 촬영하고 웬만하면 빨리 집에 갔으면 좋겠다"며 웃었다.

한편, 고현정은 2018년 SBS 드라마 '리턴' 출연 당시 제작진과의 불화설에 휩싸여 갑질 논란을 빚었다. 이 과정에서 PD를 폭행했다는 루머가 돌았고 끝내 고현정은 '리턴'에서 중도 하차하면서 대체 배우로 박진희가 긴급 투입 됐다.

당시 SBS 제작진 측은 "고현정이 PD를 욕하고 밀친 게 맞다"며 "'리턴' 제작 중 고현정과 제작진 사이의 갈등이 너무 커 더 이상 작업을 진행할 수 없어 주연 배우 교체를 검토 중이다. 촬영장에서 스타들의 갑질이 도를 넘는 경우가 발생하고 있다. 아무리 스타 캐스팅이 중요하다지만 제작진을 무시하는 상황은 용납하기 힘들다"고 입장을 밝히기도 했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지