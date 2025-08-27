'갑질 논란' 고현정, 촬영 스태프에 일침했다…"일하는 사람만 일해" ('살롱드립2')

텐아시아 DB

배우 고현정이 일 안하는 촬영장 스태프에게 일침했다.지난 26일 공개된 유튜브 채널 테오(TEO)의 장도연 토크쇼 ‘살롱드립2’에는 고현정이 게스트로 출연했다.이날 고현정은 자신에 대해 "피곤한 캐릭터라고 하더라. 예전에는 내가 대장군, 리더 스타일인 줄 알았는데 그런 게 아니었다. 그냥 공정한 걸 좋아하는 사람"이하며 "'일하는 사람만 일한다'라는 말이 있지 않나. 일 안 하는 분들은 안 한다. 나는 그걸 다 보고 '왜 너만 일해?'라고 물어본다"고 밝혔다.이어 "말 안 하고 웃으면서 넘겨도 되는데, 나쁜 역할에 주저하지 않는다. 주저하면 촬영이 길어진다. 나는 출근과 동시에 퇴근을 생각하는 사람"이라고 덧붙였다.이에 장도연은 "아이유 씨도 비슷한 이야기를 하신 적 있다. 잘되고 뭐 하나를 이룬 사람들은 결이 비슷한 것 같다"고 말했다. 고현정은 "우리가 나라를 구하는 일을 하는 것도 아니고, 나왔으면 무사히 잘 촬영하고 웬만하면 빨리 집에 갔으면 좋겠다"며 웃었다.한편, 고현정은 2018년 SBS 드라마 '리턴' 출연 당시 제작진과의 불화설에 휩싸여 갑질 논란을 빚었다. 이 과정에서 PD를 폭행했다는 루머가 돌았고 끝내 고현정은 '리턴'에서 중도 하차하면서 대체 배우로 박진희가 긴급 투입 됐다.당시 SBS 제작진 측은 "고현정이 PD를 욕하고 밀친 게 맞다"며 "'리턴' 제작 중 고현정과 제작진 사이의 갈등이 너무 커 더 이상 작업을 진행할 수 없어 주연 배우 교체를 검토 중이다. 촬영장에서 스타들의 갑질이 도를 넘는 경우가 발생하고 있다. 아무리 스타 캐스팅이 중요하다지만 제작진을 무시하는 상황은 용납하기 힘들다"고 입장을 밝히기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr