이병헌, ♥이민정 유튜브서 뚝딱거렸다…"어색해"('MJ')

사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브 캡처

이민정이 유튜브 채널 운영의이민정이 유튜브 채널 운영의 고충을 고백했다. 또한 이병헌이 유튜브 출연을 어색해한다고 밝혔다.26일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이쁘다. 어디서도 공개한 적 없는 이민정의 외출 메이크업'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이민정은 LA에서 친구를 만났다. 친구가 "유튜브 하면서 힘들었던 걸 얘기해 봐라"고 하자 이민정은 솔직하게 털어놓기 시작했다. 이민정은 "나는 유튜브 세대가 아니잖나. 유튜브가 쉬운 게 아니더라. 생각한 것보다 더 일이 많다. 설명도 많이 해야 하고, 찍었던 걸 다시 찍는 경우도 있고, 날아가는 경우도 있다"고 말했다.이어 "남에게 잘못된 정보를 줄 수도 없다. 좋은 정보도 주면서 재미도 있어야 한다 그러려면 나도 바지런히 부지런히 미리 준비를 해야한다. 장소 섭외도 해야 하고, 길거리 팔로우는 쉽지 않다"고 털어놨다. 그러면서도 "LA에서는 내 멋대로 할 거지롱"이라며 장난기 가득한 모습을 드러냈다.이민정은 남편인 이병헌도 언급했다. 그는 "유튜브를 할 때 이병헌이 어색해한다. '너랑 존댓말로 해야돼요?'라고 한다"고 폭로해 웃음을 자아냈다. 유튜브를 하는 이유에 대해서는 "10년이 훌쩍 지났다. 사진 많이 남겨놔라고 하잖나. 유튜브에 내 추억이 기록되는 것 같다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr