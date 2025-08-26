사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

사진=SBS '섬총각 영웅'

'섬총각 영웅' 임영웅이 섬 생활 1일차에 만족감을 드러냈다.26일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '섬총각 영웅'에서는 가수 임영웅, 과학 유튜버 궤도, '철가방 요리사' 임태훈 셰프가 소모도에서 '무계획 섬마을 라이프'를 펼쳤다.이날 배우 이이경이 뒤늦게 소모도로 합류했다. 정체 공개 전 전화 통화에서 임영웅은 "저 아세요?"라고 물었고, 이이경은 "대한민국에서 영웅 씨 모르면 간첩"이라고 말했다.임태훈이 쌀, 무, 배추, 삼겹살 등 식재료 구입을 요청하는 동안 임영웅은 " 매운고추! 아이스크림! 배스X"을 외치며 "과하게 사 오세요"라고 요구해 웃음을 선사했다.소모도에 도착한 이이경은 궤도의 마중에 반가워하는 것도 잠시, 숙소로 향하는 길의 오르막에 실성한 웃음을 보였다.이이경의 센스있는 장보기에 가득 찬 냉장고를 보며, 생존을 걱정하던 임영웅은 "일단은 살았다"며 안도의 미소를 보였다.임영웅은 인생 첫 장작 패기에 도전했다. 궤도는 "중령 원심력을 기억해라. 너의 전완근을 쓰지말라"고 과학적으로 충고해 눈길을 끌었다.임영웅은 영리하게 장작을 쪼개며 제 할 일을 해냈고, 이이경은 손맛으로 멤버들 매료했다. "요리 좋아하냐?"는 임영웅의 질문에 그는 "요리 배운 건 없고 좋아한다"고 말했다.노동주로 저녁 식사를 시작한 임영웅은 "머리가 띵하다"면서도 폭풍 식욕을 감추지 못했다. 삼겹살, 구운김치, 된장찌개, 각종 채소가 가득한 밥상에 임태훈은 "좋다 이렇게 한 자리에 모여서"라고 남다른 감회를 드러냈다. 임영웅은 "딱 우리가 이거 하러 온 거지"라며 만족감을 내비쳤다.평소 임영웅과 친분이 없던 이이경은 "임태훈, 궤도랑만 말을 놓는 것 같은데, 말 편하게 해도 되냐?"고 물었다. 임영웅이 "형님 편하게 해주세요"라고 말하자, 그는 "전 형이라고 부를까 고민 중"이라고 너스레를 떨어 웃음짓게 했다.한편, 방송 마지막에는 임영웅의 정규 2집 신곡이자 '섬총각 영웅' 메인 테마곡인 '나는야 HERO'가 최초 공개되며 분위기를 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr