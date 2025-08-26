사진=유튜브 '이민정 MJ''

사진=유튜브 '이민정 MJ''

배우 이민정이 LA 식당에서 입구 컷을 당했다.26일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이쁘다. 어디서도 공개한 적 없는 이민정의 외출 메이크업'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 "남편 이병헌이 없을 때 양식을 먹어야 한다"면서 '겟 레디 위드 미' 촬영을 예고했다. 그러면서 "스태프들이 저 콘셉트를 찍자고 했는데, 한국에선 불가능하다고 했다. 애들도 있고, 5분 만에 끝날 것"이라고 전했다.외출 전 이민정은 파우치 공개를 하며 "사실 화장 잘 못한다. 눈 라인 잘 못 그려서, 화장하면 사람들이 눈에 무슨 일이냐고 묻는다. 그냥 피부 기초에 립밤만 바르고 나가는 편"이라며 미모를 뽐냈다.레스토랑에 도착한 이민정에게 친구는 "머리 좀 빗어라. 아 연예인이"라고 타박해 웃음을 안겼다. 그는 에피타이저, 샐러드. 토마호크 스테이크 등을 맛보며 친구들과 즐거운 시간을 보냈다. 특히 미국 거주 중인 친구는 "아이 낳고 할 때 민정이가 다 와줘서 버텼다"는 미담을 전해 눈길을 끌었다.이어 이민정은 예약 불가인 인기 퓨전 일식집에 방문했지만, 입구 컷을 당했다. 그는 "앞에 8테이블, 45분 기다려야 한다고 하더라"며 기운 빠진 모습을 보였다.다른 식당에 자리 잡은 이민정은 배우 아닌 유튜버 활동에 대해 솔직하게 이야기했다. 그는 "유튜브 세대가 아니잖냐. 생각한 것보다 더 일이 많다. 찍었던 걸 다시 찍는 경우도 있고, 날아가는 경우도 있다"고 전했다.이어 "나도 부지런히 미리 준비를 해야한다. 장소 섭외도 해야 하고, 길거리 팔로우는 쉽지 않다. 하지만 LA에서는 내 멋대로 할 거지롱"이라며 자유로운 모습을 보였다.이민정은 "유튜브를 할 때 이병헌이 어색해한다. '너랑 존댓말로 해야돼요?'라고 한다"고 폭로해 웃음을 안겼다. 유튜브를 하는 이유로 그는 "10년이 훌쩍 지났다. '사진 많이 남겨놓으라'고 하잖냐. 유튜브에 내 추억이 기록되는 것 같다"는 말로 의미를 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr