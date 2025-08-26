사진=텐아시아DB

모델 예정화와 결혼한 배우 마동석이 '트웰브'에서 한층 업그레이드된 주먹 액션을 펼치며 시청자들의 시선을 사로잡았다.마동석은 지난 23일 첫 방송된 KBS 2TV·디즈니+ 드라마 '트웰브'에서 5천 년 동안 운동을 갈고닦은 태산 역을 맡았다. '트웰브'는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 이야기를 담은 액션 히어로물이다.아시안게임 은메달리스트 김형규 관장은 마동석의 액션을 본 뒤 "복서의 관점으로 봤을 때 '범죄도시'는 마이크 타이슨 같은 인파이팅이 주를 이뤄 안으로 파고들어 상대를 부수는 복싱 기술을 썼다면 '트웰브'는 인아웃 스텝을 많이 활용하고 숄더롤까지 구사하며 좀 더 아웃복싱에 가까운 유려한 기술들을 사용했다"고 칭찬했다.'트웰브' 1화는 전국 시청률 8.1%(닐슨코리아 기준)를 기록, 동시간대 전체 채널 1위를 달성했다. 그뿐만 아니라 디즈니+ 오늘 한국의 TOP 10 1위, 네이버 드라마 검색량 1위, 주요 포털 사이트 실시간 검색어 1위, 네이버 실시간 오픈톡 랭킹 1위 등을 차지하며 화제를 모았다. '트웰브'를 통해 마동석이 어떤 액션을 더 보여줄지 기대가 쏠린다.'트웰브'는 매주 토, 일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr