더 시에나 라이프는 배우 이민정과 함께한 FW25 컬렉션 화보를 공개했다.
공개된 화보에서 이민정은 세련된 이탈리안 감성과 고급스러운 소재, 편안한 디자인이 특징인 더 시에나 라이프의 FW25 컬렉션을 착용했다.
골프장 풍경을 배경으로 한 사진 속에서 이민정은 밝고 세련된 이미지를 보여줬으며, 실제 골퍼다운 자연스러운 포즈와 활동적인 스타일로 프리미엄 라이프스타일 골프 웨어를 소화했다. 이번 시즌 컬렉션은 고급스러움과 페미닌 감성을 결합한 ‘네오 클래식 골프 & 리조트 웨어’ 라인으로 구성됐다. 캐시미어 스웨터, 트위드 셋업, 비즈 포인트 맨투맨 셔츠, 디테일이 강조된 아우터 등으로 라인이 완성됐으며, 아이보리·골드·핑크·올리브 컬러를 중심으로 한 럭셔리 디자인을 선보였다.
더 시에나 라이프 관계자는 “브랜드는 골프뿐만 아니라 일상에서도 편안하게 믹스 앤 매치할 수 있도록 스포츠와 패션의 조화를 지향한다”고 전했다.
이어 “앰버서더인 박인비 프로, 유현주 프로와 기존 고객들의 라운드 경험과 피드백을 반영해 FW25 컬렉션을 완성했다”며 착용감과 활동성 개선에 집중했음을 설명했다. 이민정과 함께한 FW25 제품은 8월 말부터 전국 주요 백화점과 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵에서 순차적으로 판매될 예정이다.
31일까지는 백화점 4개점과 청담 직영점, 신라호텔 매장에서 이민정 착용 제품을 사전 구매할 수 있는 프로모션도 진행된다.
이번 화보 촬영은 ‘세라지오’에서 새 이름으로 바뀐 더 시에나 벨루토CC에서 진행됐다.
더 시에나 벨루토CC는 명품 코스와 클럽하우스를 갖추고 있어 고급 골프 웨어와의 조화를 강조했다.
또한 시에나 그룹에서 인수한 중부CC는 오는 30일부터 ‘더 시에나 서울컨트리클럽’이라는 새 명칭으로 영업을 시작할 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
공개된 화보에서 이민정은 세련된 이탈리안 감성과 고급스러운 소재, 편안한 디자인이 특징인 더 시에나 라이프의 FW25 컬렉션을 착용했다.
골프장 풍경을 배경으로 한 사진 속에서 이민정은 밝고 세련된 이미지를 보여줬으며, 실제 골퍼다운 자연스러운 포즈와 활동적인 스타일로 프리미엄 라이프스타일 골프 웨어를 소화했다. 이번 시즌 컬렉션은 고급스러움과 페미닌 감성을 결합한 ‘네오 클래식 골프 & 리조트 웨어’ 라인으로 구성됐다. 캐시미어 스웨터, 트위드 셋업, 비즈 포인트 맨투맨 셔츠, 디테일이 강조된 아우터 등으로 라인이 완성됐으며, 아이보리·골드·핑크·올리브 컬러를 중심으로 한 럭셔리 디자인을 선보였다.
더 시에나 라이프 관계자는 “브랜드는 골프뿐만 아니라 일상에서도 편안하게 믹스 앤 매치할 수 있도록 스포츠와 패션의 조화를 지향한다”고 전했다.
이어 “앰버서더인 박인비 프로, 유현주 프로와 기존 고객들의 라운드 경험과 피드백을 반영해 FW25 컬렉션을 완성했다”며 착용감과 활동성 개선에 집중했음을 설명했다. 이민정과 함께한 FW25 제품은 8월 말부터 전국 주요 백화점과 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵에서 순차적으로 판매될 예정이다.
31일까지는 백화점 4개점과 청담 직영점, 신라호텔 매장에서 이민정 착용 제품을 사전 구매할 수 있는 프로모션도 진행된다.
이번 화보 촬영은 ‘세라지오’에서 새 이름으로 바뀐 더 시에나 벨루토CC에서 진행됐다.
더 시에나 벨루토CC는 명품 코스와 클럽하우스를 갖추고 있어 고급 골프 웨어와의 조화를 강조했다.
또한 시에나 그룹에서 인수한 중부CC는 오는 30일부터 ‘더 시에나 서울컨트리클럽’이라는 새 명칭으로 영업을 시작할 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT