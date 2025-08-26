사진=텐아시아 DB

후배의 발언에 침묵을 지키던 도경완 전 KBS 아나운서가 입을 열었다.도경완은 26일 자신의 인스타그램에 "저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모릅니다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있습니다"라며 후배의 시각을 이해하는 면모를 보이며 입장을 전했다.이어 그는 "김진웅 후배에게 사과 문자 받았습니다, 이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해 주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 합니다. 저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠습니다"라고 말했다.앞서 지난 24일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 결혼 상담을 받는 엄지인 KBS 아나운서의 모습이 전파를 탔다. 당시 엄 아나운서 KBS 아나운서들 중 결혼을 잘 한 사람으로 가수 장윤정과 결혼한 도경완을 꼽았다. 이를 들은 김진웅은 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다.이후 도경완의 KBS 아나운서 직속 후배인 김진웅이 이 같은 발언을 한 것을 두고 무례했다는 지적이 확산됐다. 그러자 도경완의 아내인 장윤정이 직접 등장해 "친분도 없는데 허허. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난이 될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"라고 일침 했다.한편 장윤정 도경완 부부는 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이들 부부는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연하며 두 남매의 일상을 관찰하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr