30대부터 사업을 시작했다고 알려진 배우 김호영이 홈쇼핑 도전기를 털어놓는다.오는 27일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'에는 K-아재 흥행 헌터스 특집을 맞아 배우 김응수, 그룹 신화의 멤버 김동완, 그룹 코요태의 멤버 빽가, 김호영이 출연한다.이날 김호영은 뮤지컬 '렌트'로 조연상을 받은 사연을 공개한다. 이어 그는 자신이 직접 진행해 화제를 모았던 뮤지컬 시상식 '럭키드로우'를 그대로 재연한다. 김호영의 센스 넘치는 아이디어와 즉석 이벤트에 출연진 모두는 깜짝 놀라는 모습을 보인다.홈쇼핑 도전기를 털어놓으며 완판의 신이 된 비결도 전한다. 김호영은 "6번 세안을 직접 시연했다"라며 고객들의 마음을 움직였던 비하인드를 공개한다. 또 홈쇼핑을 단순 판매가 아닌 예능 무대로 승화시키며 판도를 바꾼 이야기까지 털어놔 이목을 집중시킨다.예능과 연기를 넘나드는 활동을 이어가고 있다는 김호영은 '심야괴담회' 덕분에 연기력 칭찬을 받았다고 말한다. 이어 1인 낭독극에 섭외된 사실을 밝히며 모두를 놀라게 한다. 각 캐릭터를 오가며 목소리와 표정을 달리하는 그의 실력에 MC들은 감탄을 금치 못한다는 후문이다.'라디오스타'는 27일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr