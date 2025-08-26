사진=텐아시아 DB

사진=송가인 SNS 캡처

가수 송가인이 컴백을 앞두고 유튜브 구독자 수 10만 명을 달성했다.지난 26일 송가인은 자신의 SNS에 "10만이라니 감사하다"라는 글과 함께 사진을 한 장 올렸다. 사진에는 유튜브 채널 '송가인'의 구독자 수가 10만 명을 돌파한 모습이 담겼다.송가인은 유튜브를 통해 브이로그, 가인극장, 운동 비법 등을 공개하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 그는 오는 27일 오후 6시 설운도가 작사, 작곡한 노래 '사랑의 맘보'로 컴백한다.2012년 데뷔한 송가인은 2019년 TV조선 '미스트롯'에서 우승하며 대중에게 큰 사랑을 받았다. 이에 200억 재산설이 돌기도 했지만, 송가인은 한 예능에 출연해 "사람들이 내가 100억, 200억 번 줄 안다. 나도 그렇게 벌었으면 좋겠다"고 너스레를 떨기도 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr