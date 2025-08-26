사진='불꽃야구' 캡처

불꽃 파이터즈가 이대호와 송승준의 활약을 앞세워 동아대를 12:4로 제압하며 10연승에 달성했다.지난 25일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 프로그램 '불꽃야구' 17화에서는 동아대를 꺾은 불꽃 파이터즈의 모습이 그려졌다. 앞서 파이터즈는 정의윤의 희생플라이 타점과 박재욱의 2점 홈런을 더해 3:2로 1점 차 우위를 잡은 바 있다.마운드 위의 신재영은 5회와 6회를 깔끔하게 틀어막았다. 신중한 투구와 정교한 슬라이더로 삼진을 잇달아 잡아내며 동아대 타자들을 꼼짝 못 하게 만들었다. 파이터즈의 화력은 6회 말 폭발했다. 선두타자 김재호의 볼넷 출루 성공에 이어 임상우가 행운의 안타로 분위기를 띄웠다. 이후 1사 만루가 된 상황, 타석엔 묵직한 존재감을 자랑하는 이대호가 들어섰다. 그는 관중들의 열띤 응원에 힘입어 외야 깊숙이 날아가는 초대형 만루홈런을 쳐내 고척돔을 환호로 물들였다. 이어 정의윤의 볼넷, 김문호의 2루타, 박재욱의 2타점 적시 2루타까지 터지면서 파이터즈는 9:2까지 점수를 벌렸다.하지만 7회 초 신재영이 흔들리기 시작했다. 동아대 강병욱에게 큼지막한 2루타를 내줬고 후속 타자에게 안타를 맞으며 한 점을 실점했다. 다행히 박재욱이 포수 파울플라이를 잡아내 이닝의 마침표를 찍었다.8회 초 김성근 감독은 투수 조장 송승준을 마운드에 올렸다. 그의 창단 첫 등판에 고척돔은 감동으로 가득 찼고, 눈물을 흘리는 관중도 목격됐다. 원했던 등판인 만큼 송승준은 자기의 모든 기량을 펼쳤다. 그는 노련한 피칭에 삼진까지 잡아내며 화려한 복귀전을 치렀다.파이터즈가 철벽 마운드를 앞세워 동아대의 타선을 막아내는 동안, 파이터즈 타선에는 행운이 터졌다. 연속 볼넷을 얻어내며 1점을 더 뽑아내고 이후 최수현의 1타점 희생플라이, 정성훈의 적시타가 터지면서 12:3 콜드승이 눈앞에 보였다.9회 초 파이터즈는 동아대의 반격에 위기를 맞았다. 송승준이 제구 난조로 노아웃 만루에 몰렸지만, 8번 타자 강병욱을 병살로 처리하며 위기를 막았다. 이후 파이터즈에선 창단 후 첫 등판인 또 다른 투수 선성권이 올라왔다. 그는 9번 타자 장성현에게 안타를 맞아 1점을 내줬지만, 다음 타자를 유격수 땅볼로 잡아내며 12:4 파이터즈의 승리를 지켜냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr