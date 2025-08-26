사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

배우 이장우가 출연하는 '시골마을 이장우2' 팝업 스토어가 전석 매진을 기록했다.26일 MBC는 "오는 30일 강화도에서 열릴 예정인 '강화도 보물 미식회' 팝업이 전석 마감됐다"고 전했다. '강화도 보물 미식회' 팝업은 MBC 예능 '시골마을 이장우2' 방송을 앞두고 기획됐다.'시골마을 이장우2'는 이장우가 강화도 손맛 장인들에게 배운 요리 노하우를 바탕으로 강화도의 매력과 가치를 담아내는 프로그램이다. 최근 SNS를 통해 공개된 '시골마을 이장우2' 쇼츠에는 이장우와 댄서 카니가 함께하는 모습이 담겨 기대를 모았다. MBC 구내식당에서 펼쳐진 '이장우 표 한 상 차림' 이벤트 역시 임직원들의 호응 속에 성공적으로 마무리됐다.방송 전부터 다양한 콘텐츠들을 공개하며 화제를 모은 '시골마을 이장우2'는 예비 시청자들을 위해 '강화도 보물 미식회' 팝업을 연다. 팝업에서 이장우는 강화도 숨은 손맛 고수들에게 직접 배운 레시피와 강화 제철 재료들을 활용한 음식들을 처음으로 선보일 예정이다. '시골마을 이장우2'는 올 하반기 첫 방송을 앞두고 있다.한편 이장우는 동료 배우 조혜원과 7년 열애 끝에 오는 11월 결혼식을 올린다. 두 사람은 2018년 KBS2 드라마 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었으며 2023년부터 공개열애를 해왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr