사진=텐아시아DB

사진제공=더블랙레이블

지난달 종영한 드라마 '굿보이'에서 배우 김소현과 호흡을 맞춘 배우 박보검이 글로벌 팬들과의 여정을 이어가고 있다.지난 22일 박보검은 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나와 24일 방콕 UOB 라이브 엠스피어를 찾아 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]' 투어를 진행했다. 국내 팬미팅을 성료한 박보검은 요코하마, 싱가포르, 가오슝에서도 공연을 마치며 본격적인 아시아 투어에 나섰다.팬미팅을 통해 6년 만에 마닐라 팬들을 마주한 박보검은 일상 속 TMI 토크와 출연작 명장면 코멘터리, 팬들의 소원 성취 미션 등을 수행했다. 그뿐만 아니라 필리핀 전통놀이에 도전, 간단한 필리핀어 리액션까지 소화하며 분위기를 뜨겁게 달궜다.박보검은 방콕 팬들과도 재회했다. 태국 방문에 대한 감상과 함께 여행 스타일을 알려주며 더욱 친근하게 다가갔다. 이어 여러 미션을 통해 객석과도 가깝게 소통하고 현지 노래를 신청받아 가창하며 특별한 추억을 쌓았다.한편 박보검은 오는 29일 홍콩으로 향해 투어를 이어간다. 이후 31일 자카르타, 9월 6일 마카오, 9월 13일 쿠알라룸푸르, 9월 17일 몬테레이, 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고를 방문한다.뜨거운 성원에 힘입어 국내 팬미팅 앙코르 공연 개최도 확정 지었다. 10월 11일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'로 국내 팬들을 다시 만날 예정이다.국내 팬미팅 앙코르 공연 티켓은 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 다음 달 1일 오후 8시에 오픈되는 선 예매 티켓은 박보검 공식 팬카페 가입자 중 일정 기준을 충족한 사람에 한해 구매 가능하며, 일반 예매는 다음 달 3일 오후 8시에 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr