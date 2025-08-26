사진=김고은 SNS

배우 김고은(34)이 박지현과(30)의 조합을 뽐냈다.김고은은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "상연이와🩵"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김고은이 배우 박지현과 함께 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 두 사람은 어울리는 얼굴 조합을 보여 눈길을 끌었다.김고은과 박지현은 넷플릭스 새 시리즈 '은중과 상연'으로 호흡을 맞춘다. 오는 9월 12일 공개될 예정인 '은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구의 10대부터 40대까지 시간들을 마주하는 이야기다.한편 김고은은 한국예술종합학교 연기과를 졸업했으며, 박지현은 한국외국어대학교 스페인과 휴학 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr