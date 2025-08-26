'49세' 김종국, ♥예비신부 사랑꾼이었다…"난 애교덩어리, 밖에선 하지 않아" ('옥문아')

사진=유튜브 '김종국 GYM JONG KOOK' 영상 캡처

김종국이 여자 친구 앞에서는 애교가 많다고 밝혔다.28일 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 연애 리얼리티 ‘오래된 만남 추구3’(이하 '오만추3')에 사랑을 찾아 나선 황보와 솔비가 출격한다.이날 연애촉 뿐만 아니라 남자의 장점을 잘 캐치한다는 솔비는 김종국을 보며 “생각보다 연애를 할 때 애교가 많을 것 같다”며 김종국의 연애 스타일 추측에 나섰다. 이에 김종국은 “애교 많다. 애교 덩어리다. 밖에선 하지 않는다”며 오직 사랑하는 여자 앞에서만 애교 만점 사랑꾼임을 고백했다.‘애교 덩어리’ 새신랑 김종국의 모습은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘옥탑방의 문제아들’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr