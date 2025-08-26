사진제공 = 피네이션

가수 크러쉬가 새 EP 'FANG'으로 컴백한다.크러쉬는 25일 공식 SNS를 통해 콘셉트 포토 4장을 공개했다. 바닷가에 누운 채 사색에 잠긴 모습으로 몽환적 무드를 담았고, 이어진 컷에서는 거칠면서도 감각적인 분위기를 드러내 신보의 메시지를 암시했다.찢어진 의상과 상처, 멍을 활용한 강도 높은 콘셉트도 제시했다. 레드 라이트를 배경으로 한 여성과 등을 맞대고 선 장면을 통해 이번 서사에 대한 호기심을 높였다.크러쉬는 오는 28일 EP 'FANG'을 발매한다. 다양한 티징 콘텐츠를 순차 공개하며 컴백 열기를 끌어올리고 있으며, 전 수록곡 작업에 직접 참여해 고유의 색을 짙게 실었다. 타이틀곡 'UP ALL NITE'에는 수민이 피처링으로 참여했으며, 자유로운 여름밤의 감정을 주제로 했다.크러쉬의 EP 'FANG'은 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr