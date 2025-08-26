유재석도 몰랐는데…김종국 결혼, 솔비는 눈치챘었다 "♥연애 느낌 있어" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

솔비가 결혼을 앞둔 김종국의 비밀 연애를 눈치챘다.28일 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 연애 리얼리티 ‘오래된 만남 추구3’(이하 '오만추3')에 사랑을 찾아 나선 황보와 솔비가 출격한다.이날 솔비는 “남다른 연애촉을 가졌다”고 고백하며 김종민, 은지원, 이민우의 연애와 결혼을 미리 예측했다 밝혀 모두를 놀라게 했다. 타로를 통해 은지원의 결혼을 점치는가 하면, 김종민이 결혼을 발표하기 전 김종민의 얼굴에서 느껴지는 특유의 화색으로 그가 연애하고 있음을 직감했다.한편, 김종국은 지난 18일 오전 자신의 팬카페에 "언젠가 이런 글을 써서 올릴 날이 오지 않을까 늘 마음속으로 준비해 왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 떨리고 긴장된다"며 "나 장가간다"고 결혼 소식을 알렸다. 김종국은 다음 달 5일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올린다.오는 31일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 김종국이 오프닝 촬영 전 김종국은 멤버들을 한 명씩 불러 결혼 소식을 전했다. 송지효는 "나 지금 약간 감동 받았다"라며 눈시울을 붉혔고, 김종국은 카메라를 바라보며 "내가 장가를 간다. 열심히 잘 살겠다"라고 말했다. 멤버들은 김종국을 향해 박수를 보냈다.지석진은 "모르는 사람이 태반이었냐"고 물었고, 유재석은 "나도 오늘 알았다"고 말햤다. 기사를 통해 김종국의 결혼 소식을 접한 멤버들은 "예전에 태어났으면 독립군을 했어야 했다. 입 다물고 직전까지 이야기를 안 했다. 독립투사다"라며 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr