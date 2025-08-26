/ 사진=텐아시아DB

배우 김응수가 숨겨둔 셋째 딸이 있다고 밝혔다.오는 27일 수요일 밤 방송되는 MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)에는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연하는 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며진다.김응수는 “항상 꿈꾸던 게 있었다”라며 MBC 사장 출마를 공개 선언해 모두를 놀라게 한다. 드라마 ‘해를 품은 달’과 ‘꼰대인턴’을 비롯해 수많은 작품 흥행에 기여한 자신감을 바탕으로 “연예대상 대상 수상보다 MBC 사장 자리가 더 쉬울 것 같다”라는 폭탄 발언을 해 스튜디오를 초토화한다.또한 김응수는 최근 배우 손석구, 최희서와 함께 촬영한 할리우드 영화 비하인드를 풀어놓는다. 섭외를 받았지만, 미국 비자 발급과 관련해 어려움을 겪은 그는 결국 대본을 한 장 한 장 불태웠다고 고백해 MC들을 충격에 빠뜨렸다고. 하지만 “감독이 김응수 아니면 안 된다”라는 강력한 러브콜 덕분에 할리우드에 입성할 수 있었던 사연을 공개한다.이어 영화 ‘타짜’에서 곽철용이 아닌 아귀 역을 제안받았던 과거 비하인드까지 털어놓으며 웃음을 선사한다. 특히 국민 유행어가 된 “묻고 더블로 가”의 애드리브 탄생 비하인드까지 전하며, 즉흥 연기의 진수를 보여줬던 현장 뒷이야기로 시청자들의 관심을 끌 예정이다.김응수는 서천군 맥문동 축제 홍보대사로 활약하며 트로트와 MZ 버전으로 업그레이드된 테마송을 공개, 김호영의 리드에 맞춰 흥겨운 무대를 꾸며 분위기를 한껏 끌어올린다.또한 최근 미국 명문대를 졸업한 둘째 딸 ‘은서’를 비롯해 두 딸에 대한 자랑을 한껏 하기도 한다. 이어 숨겨둔 셋째 딸이 있다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다는 후문이다.오는 27일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr