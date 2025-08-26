사진=텐아시아 DB

방송인 지예은이 활동을 잠시 중단한다.26일 한 연예 매체는 "지예은이 최근 건강이 좋이 않음을 느끼고 병원을 찾았다. 병원에서 짧게라도 휴식기를 갖고 몸을 돌보며 재충전할 것을 당부했다"고 보도했다.해당 매체는 연예 관계자의 말을 빌려 "지예은에게 잠시 휴식 시간이 필요하다. 지예은이 의사와 충분히 얘기를 나눴고 휴식을 권해 오는 9월부터 10월까지 약 3주 이상 쉴 예정"이라고 전했다.또 매체는 "지예은을 잘 아는 측근이 '몸이 좋지 않지만 심각한 수준은 아닌 상태'라고 했다"며 몇 년 전부터 쉼 없이 활동을 해왔고 이로 인해 피로까지 쌓여 재충전의 시간을 가진 뒤 복귀할 예정이라고 했다. 또 지예은이 행여 자신이 출연 중인 프로그램들에 피해가 갈까 봐 고민을 계속했다고도 첨언했다.앞서 지예은은 지난 7월 방송 태도 논란에 휩싸인 바 있다. SBS '런닝맨' 출연 당시 멤버들을 자신의 집으로 초대하는 집들이 콘셉트 방송 분에서 보인 일부 행동이 시청자들의 비판을 일으킨 것.지예은은 집들이로 받은 일부 선물에 대해 "내 스타일 아니다"라는 반응을 보였고, 조명이 어두워 불을 켜달라 요청하는 멤버에게 "감성을 해치지 말아 달라"며 불을 켜지 않았다. 또 손님들에게는 일회용 수저를 건네고 자신만 일반 수저를 사용했으며, 음식의 간이 짜다는 멤버의 말에는 자신의 입맛을 고수한 점 등도 비판받았다. 방송 이후 일부 시청자들은 "도가 지나친 MZ처럼 보인다", "일이 싹 끊겨봐야 정신 차리지" 등의 불편함을 드러내며 눈살을 찌푸렸다.한편 지예은은 'SNL 코리아'에서 "자중해"라는 유행어를 만들며 스타 반열에 올랐다. 이후 각종 예능에서 남다른 예능감과 귀여움을 보여줬으며 '런닝맨', 쿠팡플레이 '직장인들'에 출연 중이다. 또 금융·스포츠·건강식품·뷰티 브랜드 등의 모델로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr