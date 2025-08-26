사진=서효림 SNS

배우 서효림이 근황을 전했다.서효림은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "한 달 동안 가시밭길 걷다가 우리 가족도 일상이 평온하길 기도합니다🙏 내일부터는 저도 좀 행복할게요🥲"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 서효림은 일상을 만끽하고 있는 모습. 특히 지난달 폭우로 인해 차와 집 등 피해를 입었던 서효림은 복구가 어느 정도 완료됐는지 일상을 되찾을 것임을 암시해 눈길을 끌었다.한편 서효림은 2019년 배우였던 故김수미의 아들과 결혼해 2020년부터 슬하에 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr