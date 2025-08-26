사진=텐아시아DB

전 야구선수 이대호의 자녀들이 방송을 통해 모습을 드러냈다.지난 25일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이대호, 신혜정 부부가 출연해 일상을 최초로 공개했다.이른 아침 신혜정은 아이들을 깨우기 위해 방으로 향했다. 첫째 딸 예서가 등장하자 스튜디오에 있던 출연진들은 "다리가 엄청 길다"라며 감탄했다. 이대호는 "큰딸 예서고 중학교 1학년이다"라고 말했다. 곧이어 예서의 성악 콩쿠르 수상 장면이 담긴 VCR이 나왔다. 예서는 대상을 포함해 상을 여러 개 휩쓴 모습이었다.이대호의 둘째 아들 예승이도 화면에 등장했다. 이대호는 "둘째는 초등학교 3학년이다. 정도 많고 예의도 바른 그런 아들이다"라며 웃어 보였다. 예승이는 현재 초등학교 야구 선수로 활약 중이다. 아침을 먹은 뒤 예승이와 함께 초등학교를 찾은 이대호는 "예승이가 (야구를) 시작할 때 감독님하고 의논을 했다. 원하시면 가끔 와서 저학년들 야구도 봐주고, 도와줄 수 있는 거 도와줘도 되냐고 물어봤다. 흔쾌히 와도 좋다고 하셔서 가끔 도와주고 있다"고 설명했다.예승이의 훈련 모습을 지켜보던 전 야구선수 김병현은 "좋다. 야구한 지 얼마 안 됐다고 들었는데 되게 폼이 예쁘다"고 칭찬했다. 서장훈 역시 "폼이 예쁘다. 나도 어릴 때 야구해서 안다"고 반응했다.이날 방송에서는 이대호가 누적 연봉 429억을 달성할 수 있었던 비결도 공개됐다. 모두 아내 덕분이었다고. 신혜정은 "국제 대회도 많았고 약 하나 잘못 먹었다가 도핑에 걸리면 선수 생활이 끝날 수 있었다. 그래서 약, 영양제 모두 트레이너한테 사진 찍어 보내서 확인했다. 또 도핑 관련 사이트를 일일이 검색하면서 약을 두 번씩 체크했다"고 말했다.이대호의 술자리도 철저하게 관리했다는 이혜정은 "술자리에선 미리 따라져 있는 술은 절대 마시지 말라고 했다. 반드시 눈앞에서 딴 것만 마시라고 늘 강조했다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr