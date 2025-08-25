'7살 연하♥' 붐, 결혼 3년 만에 벅찬 기분 알렸다…"결혼·출산 이어 행복" ('푹다행')

7살 연하와 2022년 결혼한 붐이 결혼, 출산에 이은 인생의 3대 행복을 무인도에서 맛본다.
25일 방송되는 MBC 예능 ‘푹 쉬면 다행이야’(이하 ‘푹다행’) 62회에서는 붐이 연예계 소문난 흥부자 양세형, 김희재, 파트리샤, 제로베이스원(ZEROBASEONE / 이하 제베원) 박건욱과 함께 '어흥파이브'를 결성한다. 스튜디오에는 '안CEO' 안정환, 이은지, 유희관, 장예은이 출연해 이들의 흥 넘치는 무인도 운영기를 지켜볼 예정이다. 이날 붐은 무인도 레스토랑 메인 셰프를 맡아 요리를 준비한다. 이런 가운데 '어흥파이브'의 또 다른 요리 실력자 양세형이 보조 셰프를 맡는다. 스튜디오에서 이은지는 "양세형이 늘 요리를 해주는데, 진짜 잘한다"라고 양세형의 요리 실력을 인정해 두 사람 사이의 사연을 궁금하게 만든다.
해군 출신 김희재와 압도적 피지컬의 제베원 박건욱은 인생 첫 해산물 손질 대결에 나선다. 처음이라고 믿기 어려울 만큼 야무진 손길로 해산물을 손질하는 두 사람. 과연 누가 더 깔끔한 손질로 모두의 인정받을지 관심이 집중된다.
붐은 무인도 레스토랑 운영 중 인생의 잊을 수 없는 순간을 맞이한다. 그는 "결혼, 출산, 그리고 이 일이 내 인생 3대 행복"이라며 모두의 이목을 집중시킨다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
