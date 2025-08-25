그룹 키키/사진제공= 스타쉽엔터테인먼트

그룹 키키(KiiiKiii·지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 데뷔 후 처음으로 일본 도쿄돔 무대에 오른다.21일 일본 공영방송 NHK에 따르면 키키는 오는 11월 3일 도쿄돔에서 열리는 NHK 주최 음악 이벤트 '뮤직 엑스포 라이브 2025(MUSIC EXPO LIVE 2025)'에 출연한다. 이번 공연에서 키키는 유일한 K팝 걸그룹으로 무대에 오르며 글로벌 존재감을 드러낼 예정이다.키키는 지난 3월 발매한 데뷔 앨범 'UNCUT GEM'(언컷 젬)으로 가요계에 출사표를 던졌다. 타이틀곡 'I DO ME'(아이 두 미)로 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 1위를 기록했고, MBC '쇼! 음악중심'에서 첫 지상파 음악방송 1위를 차지하며 신인 걸그룹으로 입지를 다졌다.이후 키키는 다채로운 무대와 콘텐츠로 팀 색깔을 보여줬다. 패션, 뷰티, 금융, 외식업 등 다양한 분야의 모델로 발탁됐으며, 4개월 연속 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위를 기록했다. 또 데뷔 후 참석한 시상식에서 세 차례 신인상을 수상했다.지난 6일에는 첫 디지털 싱글 'DANCING ALONE'(댄싱 얼론)을 발매해 활동을 이어가고 있다. 키키는 이번 '뮤직 엑스포 라이브 2025'를 통해 해외 무대를 넓히며 글로벌 행보를 강화할 전망이다.한편 키키는 공식 유튜브 채널을 통해 자체 리얼리티 '티키타카'를 공개하며 팬들과 소통 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr