사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '요정재형' 캡처

그룹 아이브의 멤버 안유진이 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'을 커버한 영상에 대해 "아직 멀었다"라며 겸손한 모습을 보였다.지난 24일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '다들 댓글도 성 빼고 유진이라고 해주시면 좋겠다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 가수 정재형과 안유진이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.정재형은 "요즘 노래자랑 하고 싶어 하는 것 같던데. '골든' 부른 거 봤다. '골든'을 부른 의미도 있지 않나. 나 이 정도 올라가 이런 거"라며 입을 열었다. 안유진은 "나는 춤 잘 추는 것도 멋있지만 노래 잘하는 게 멋있다고 생각한다. 아직 멀었다. 내가 무슨"이라고 반응했다.정재형은 "왜 노래를 잘하고 싶냐"고 물었다. 안유진은 "노래 부르는 게 너무 재밌다. 노래를 더 잘 부르게 되면 재밌지 않을까. 노래방에서도 사람들이 노래 부르지 않나. 일을 떠나서 즐길 때도 잘했으면 좋겠다"고 답했다.이어 안유진은 협업하고 싶은 아티스트로 가수 이영지를 꼽았다. 그는 "아직은 때가 아닌 것 같다. 조금 더 수련해야 한다고 생각한다. 그래도 고른다면 꼭 (협업) 해보고 싶은 아티스트는 영지 언니다"라고 말했다.최근 아이브의 공식 유튜브 채널에는 'GOLDEN Covered by IVE ANYUJIN'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 안유진은 '골든'을 가창했다. 그러나 일부 누리꾼들 사이에서 "후보정을 한 것이 아니냐"는 의견이 제기되면서 논란이 일었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr