가수 남현이 담담한 이별 감성으로 늦여름 밤을 달래준다.남현은 27일 낮 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '안녕 잘 가요 그대'를 발매했다.이번 신곡 '안녕 잘 가요 그대'는 이별을 먼저 눈치채고 사랑하는 연인을 아름답게 보내준다는 발라드 곡으로 남현 특유의 감정을 억누르는 듯한 창법과 기타와 피아노의 어쿠스틱한 편곡이 곡의 감성을 한층 더 잘 표현해 주고 있는 곡이다.남현의 소속사 (주)어썸트레인 관계자는 "앞으로는 앨범 발매와 온오프라인 활동으로 대중들에게 한층 더 가까이 다가갈 것"이라고 남현의 향후 계획을 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr