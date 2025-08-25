TV텐 바로가기
그룹 프로미스나인이 '2025 프로미스나인 월드 투어 '나우 투모로우.' 인 유에스에이'('2025 fromis_9 WORLD TOUR 'NOW TOMORROW.' IN USA') 일정 참석 차 25일 오전 인천국제공항을 통해 뉴욕으로 출국했다.
프로미스나인, 월드 투어 뉴욕으로 출발 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

