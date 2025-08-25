홈 연예가화제 프로미스나인, 월드 투어 뉴욕으로 출발 [TV10] 입력 2025.08.25 08:57 수정 2025.08.25 08:57 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 프로미스나인이 '2025 프로미스나인 월드 투어 '나우 투모로우.' 인 유에스에이'('2025 fromis_9 WORLD TOUR 'NOW TOMORROW.' IN USA') 일정 참석 차 25일 오전 인천국제공항을 통해 뉴욕으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 파리 간 현아, 용준형 흡연 사진 찍어올렸다 뭇매…언급 없이 업로드ing 황보라, 1살짜리 아들 음식점 주방 들어갔는데 "웃어주셔서 감사" 손예진 인성 논란에 결국…아역 배우 모친까지 직접 나섰다 "당황스럽고 억울해" [TEN이슈] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT