사진=SM엔터테인먼트

사진=SM엔터테인먼트

엑소 찬열이 오늘(25일) 두 번째 미니앨범 'Upside Down'(업사이드 다운)으로 1년 만에 솔로 아티스트로 돌아온다. 데뷔 이후 다채로운 일화와 영상으로 화제를 모았던 그는 때때로 '망신살 캐릭터'라는 별칭도 따라다녔다. 이에 관해 한 사주 전문가는 지난 6월 "사주와 관상에 망신살 기운이 조금 있다"고 말해 웃음을 자아낸 바 있다.이번 앨범은 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원으로 만날 수 있으며, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 감전을 콘셉트로 제작된 타이틀 곡 'Upside Down' 뮤직비디오도 공개된다,타이틀 곡 'Upside Down'은 디스토션 기타 리프, 클래식 록 스타일의 드럼과 전자 신스가 어우러진 일렉트로닉 록 장르의 곡으로, 가사에는 세상이 무너지는 듯한 힘든 상황 속에서도 끝까지 스스로를 포기하지 않겠다는 간절한 의지를 담았다.이번 앨범에는 'Back & Forth'(백 앤 포스), 'Ocean Drive'(오션 드라이브), High & Dry'(하이 앤 드라이), 'Happy Accident (Feat. SOLE)'(해피 액시던트), '123 Dance'(원투쓰리 댄스)까지 밴드 사운드가 메인이 되는 곡을 포함해 팝, 록, 힙합, R&B 등 찬열의 독보적인 감성을 가미한 여러 장르의 음악 총 6곡이 수록되어 있어 좋은 반응이 기대된다.찬열은 오늘 오후 5시부터 유튜브·틱톡 엑소 채널에서 앨범 발매 기념 카운트다운 라이브 방송을 진행하며, 27~28일에는 무신사 개러지에서 오프라인 이벤트 'THE STAGE'(더 스테이지)를, 31일에는 예스24 라이브홀에서 솔로 데뷔 1주년 기념 공연 'Sound Stage'(사운드 스테이지)를 개최하고 다양한 방식으로 팬들과 만난다.- 작년 첫 솔로 앨범 'Black Out' 활동을 마치고 준비를 시작했는데, 이렇게 1년 만에 새로운 미니앨범 'Upside Down'으로 찾아뵙게 돼서 행복합니다. 또 한 번 저의 음악을 들어주시는 분들께 좋은 모습을 보여드릴 기회가 생겨 너무 감사한 마음이 들어요. 이번 활동도 기대가 많이 됩니다!- 저의 목소리로 채워지는 앨범이니까 더 잘하고 싶은 마음이 들어서 보컬적인 부분에서 표현 방법에 대한 연구를 많이 했습니다. 저에게 어울리는 모습을 찾으려고 다양한 시도를 하기도 했는데, 꾸준히 운동한 덕분에 개인적으로는 만족스러운 모습으로 찾아뵙게 될 수 있던 것 같습니다.- 타이틀 곡을 제외한다면 'Ocean Drive'를 선택하겠습니다. 여름엔 역시 바다가 떠오르기 때문입니다. (웃음) 사실 펑키하면서도 시원한 곡인데, 평소 저만의 밝고 긍정적인 에너지가 잘 담겼다고 생각했습니다.- 처음 들었을 땐 진짜 전기에 감전된 듯 짜릿한 느낌을 받았습니다. 제대로 소화해 보고 싶다는 욕심이 드는 곡이었습니다. 개인적으로 운동할 때 많이 들었는데, 에너지가 넘쳐흐르는 운동 메이트 같은 곡이에요!- 요즘 매일 같이 운동하고 있는데, 특히 러닝 같은 유산소 운동할 땐 너무 힘들고 포기하고 싶고 왜 운동하는가에 대한 생각을 심도 있게 하게 됩니다… 하지만 그날 목표로 삼은 운동을 마쳤을 때 아주 보람차고 오늘도 해냈다는 감정이 들 때 'Upside Down'을 느낍니다.- 정말 상반되는 두 콘셉트라 단순하게 생각하면 메이크업부터 쉽지 않았습니다. 연결 장면을 위해 ON 버전과 OFF 버전을 번갈아 가면서 촬영해야 할 때가 있었는데, 분장 바꾸는 시간이 굉장히 오래 걸렸어요. 평소의 저는 아무래도 OFF 버전에 가까운 것 같습니다. 보통 집에서 시간을 가장 많이 보내기에 더 나답다는 생각이 듭니다.- 우선 반려견 '짜르'와 '토벤'이는 잘 지내고 있고요.(웃음) 이번에 함께 촬영한 염소는 정말 귀여웠습니다. 처음에는 염소가 저를 무서워할까 봐 조심스러웠는데, 너무 착하고 순한 염소라 저도 금방 적응하고 재밌게 촬영했습니다.- 작년 라이브 투어 '도시풍경'으로 전 세계 여러 지역의 관객분들과 만났는데, 여운이 아주 깊게 남았습니다. 관객분들과 교감하는 순간이 행복했고 소중했기에, 이번 활동은 조금 더 다양한 버전의 공연을 해보고 싶다는 생각에서 출발한 아이디어예요. 공연을 통해 엑소엘 여러분과 음악으로 소통하면서 더 가까워질 수 있는, 좋은 시간이 됐으면 합니다.- '크럼프'를 배웠던 에피소드가 기억에 남습니다. 예전 '무한도전' 촬영할 때 생각도 많이 났고, '춤을 추면서 스트레스가 풀린다는 게 이런 기분이구나'하고 느꼈습니다. '채널 찬열'을 통해 앞으로 다양한 악기 연주에 도전하고 싶고, 평소 접해보지 못했던 스포츠를 배우거나, 한국의 전통을 소개하는 콘텐츠도 보여드리고 싶습니다.- 요즘 부쩍 수호형과 카이와 함께하는 시간이 늘어서 행복해요. 타이틀 곡 'Upside Down'을 미리 들려줬는데 멤버들 다 너무 좋아해 줬습니다. 솔직한 조언도 많이 해줬습니다.(웃음)- 여러분이 있었기에 1년 만에 새로운 앨범으로 찾아뵐 수 있는 것 같아 무한한 감사를 드리고 싶습니다. 매 순간 저를 응원해주시고 항상 저의 편이 되어주시니까, 저도 여러분을 생각하면서 즐거운 마음으로 앨범을 만들었습니다. 이번 앨범 활동으로 행복한 추억을 많이 쌓을 수 있으면 좋겠고, 앞으로도 좋은 모습으로, 좋은 음악으로 여러분들과 함께하고 싶습니다. 사랑합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr