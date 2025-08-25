사진=텐아시아DB

사진제공=KBS

'더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 오후 10시로 방영 시간대를 변경했다.25일 KBS 측은 "KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 다음 달 5일, 시간대를 옮겨 오후 10시에 첫 방송된다"고 전했다.'더 시즌즈'는 KBS가 선보인 대한민국 대표 라이브 음악 프로그램이다. 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 방송을 도입해 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검이 차례로 MC를 맡아 총 7개의 시즌을 진행했다.여덟 번째 시즌 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'의 MC로는 가수 10CM(십센치)가 발탁됐다. 10CM는 폭넓은 음악 스펙트럼과 특유의 재치 있는 입담을 통해 프로그램을 이끌어갈 것으로 기대를 모은다.'더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'은 한층 업그레이드된 무대와 깊이 있는 음악 토크로 새로운 시작을 알린다. 10CM는 매주 금요일 밤, 기존보다 1시간 20분 앞당겨진 시간에 더 많은 시청자와 만날 예정이다.첫 방송을 앞둔 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'은 다음 달 5일 오후 10시 KBS 2TV에서 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr