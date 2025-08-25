사진=tvN '폭군의 셰프' 영상 캡처

배우 오의식이 '폭군의 셰프' 첫 방송부터 압도적인 존재감을 뽐냈다.지난 23일, 24일 방송된 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프' 1회, 2회에서 오의식은 희대의 간신 임송재 역으로 등장했다.임송재는 이헌(이채민 분)의 죽마고우이자 경기감영의 도승지로 '임부자한테 찍히면 바로 황천길'이라는 말이 있을 정도로 무소불위의 권세를 자랑하는 인물. 특히, 악명 높은 채홍사로 카리스마를 선보이며 첫 등장부터 극의 분위기를 압도했다.이날 송재는 경기감영에 잡혀온 연지영(임윤아 분)과 팽팽한 기싸움을 벌였다. 밥상을 앞세워 권력을 휘둘러왔던 송재는 지영의 저녁상을 확인하곤 어김없이 "당돌한 계집"이라 일갈하며 위압감을 드러냈다. 지영의 음식을 맛보고 '천상의 맛'임을 깨달았지만, 이를 드러내지 않고 처벌을 지시하며 냉철하고 계산적인 면모를 보여주었다.오의식은 날카로운 눈빛과 탄탄한 연기력으로 임송재를 그려냈다. 무엇보다 홍경달(전재홍 분)의 손녀를 인질 삼아 협박하는 장면에서는 차갑고 냉정하게, 이헌 앞에서는 간신다운 미소로 입체적인 캐릭터를 완성했다. 뿐만 아니라 미묘한 표정 변화로 인물의 속내를 암시하며 시청자들의 호기심을 자극, 앞으로 펼쳐질 임송재의 행보에 기대감을 더했다.오의식이 출연하는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 매주 토, 일 밤 9시 20분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr