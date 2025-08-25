윤민수, 이럴거면 왜 이혼했나…전처와 동거 생활 "친구처럼 지내, 여행도 다녀" ('미우새')

가수 윤민수가 전처와 이혼 후에도 같이 살고 있다고 밝혔다. 이혼 후에도 여전히 친구처럼 가족 여행도 다녀왔다고 말했다.24일 밤 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 전한 윤민수가 출연해 근황을 밝혔다.이날 윤민수는 "둘 다 개인적으로 안 좋은 일이 있었다. 이 부분을 해결하고 차근차근 정리를 했기에 정확하게 서류 정리가 된 건 두 달 정도밖에 안 됐다"고 답했다.이혼을 결심하게 된 이유에 대해서는 "뭐라고 규정하기는 애매한 부분이 많다. 우리는 너무 일찍 결혼해서 서로 싫거나 그런 게 아니라 친구처럼 잘 지내는 관계다. 각자의 삶을 좀 더 응원해 주자는 느낌이라고 보면 될 것 같다. 변호사들도 이렇게만 이혼하면 너무 좋겠다고 하더라. 끝나고 같이 감자탕도 먹으러 갔다"고 밝혔다.그러면서 "혼자가 된 이후 크게 달라진 건 없다. 부부의 연은 끝났지만, 부모로서는 계속 함께할 거고 서로 응원하며 지내고 있다"라고 답했다.윤민수는 아내와 이혼 후에도 한 집에서 거주하고 있다고. 그는 "거의 20년간 결혼 생활을 하지 않았냐. 하루아침에 마무리되기가 어렵다"며 "집안에서 마주쳐도 친구 같다. 후와 전처와 얼마 전 가족 여행도 다녀왔다. 이혼에 대해 후에게 특별한 얘기는 안했다. '이혼할 건데 어떻게 생각하냐'고 했더니 '그건 엄마 아빠 인생이니까'라고 쿨하게 반응하더라"고 전했다.공개된 영상에서 윤민수는 홀로 요리를 해 밥상을 차렸다. 그는 전처가 먹을지도 모른단 생각에 한 그릇을 덜어놨고, 음식은 방으로 들고 들어가 먹었다. 집에는 반려견 순수도 있었다.윤민수는 순수에 대해 "천상 예쁜 딸"이라며 "이경규 선배님 댁 강아지가 새끼를 낳았을 때 선배님한테 부탁을 드렸다. 걔를 보고 있으면 되게 예쁘게 생겼다"고 애정을 드러냈다.이날 윤민수는 부동산 중개인을 찾아갔다. 그는 "집 보러 오는 사람이 없냐. 사람들이 안 사냐. 집이 언제쯤 팔릴 거 같냐"라며 재촉했다. 이에 중개사는 "내년 2월이나 3월에 팔릴 것 같긴 하지만, 요즘 대출 때문에 가격을 낮추는 게 어떻겠냐. 10% 정도 낮추는 게 나을 것 같다"고 제안했다.윤민수는 아들 윤후와 함께 살 집을 구하고 있다고 밝혔다. 그는 "윤후가 자주 오는 건 아니겠지만 겨울방학과 여름 방학에 머무를 거다"라며 "싸고 좋은 거로 알아봐 달라"고 요청했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr