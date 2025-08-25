"명백한 성추행"…유나이티드 은호, 브라질서 강제 입맞춤 피해 당했다

가수 은호(그룹 유나이트)가 브라질 공연 후 과도한 팬의 돌발 행동으로 아찔한 상황을 겪었다.유나이트는 지난 17일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 '제18회 한국문화의 날' 무대에 초청돼 공연을 펼쳤다. 공연을 마친 뒤 이동하던 중 은호가 한 여성 관객으로부터 갑작스러운 신체 접촉을 당해 강제로 입맞춤을 당할 뻔한 사실이 뒤늦게 전해졌다.현장의 순간은 SNS를 통해 확산됐다. 공개된 영상 속 은호는 이동 중 목 부위를 잡히며 놀란 표정을 지었고, 곧바로 경호원이 개입해 제지했다. 멤버들과 관계자들은 혼잡한 인파를 뚫고 서둘러 현장을 빠져나갔다.해당 영상이 퍼지면서 "명백한 성추행"이라는 지적과 함께 팬덤 안팎에서 비판 여론이 거세게 일었다. 논란이 확산되자 행사 주최 측은 "안전 관리 소홀로 불미스러운 일이 발생한 점에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다"고 공식 입장을 밝혔다.유나이트 소속사 브랜드뮤직 역시 23일 공식 SNS를 통해 "최근 해외 공연 종료 후 일부 팬의 무리한 접근으로 아티스트의 안전을 위협하는 사고가 발생했다"며 "이 같은 상황은 아티스트뿐 아니라 현장에 있던 팬 여러분의 안전에도 큰 위험이 될 수 있다"고 경고했다.이어 "아티스트와 팬 여러분들의 안전을 위해 스케줄 현장에서는 반드시 안전거리를 지켜달라. 특정인을 향한 과도한 비난은 자제해주시길 부탁드리며, 건전한 팬 문화 정착을 위해 팬들의 협조를 요청드린다"고 전했다. 소속사는 또 "앞으로 유사한 사고가 재발하지 않도록 아티스트의 안전을 최우선에 두고 노력하겠다"고 덧붙였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr