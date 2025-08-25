사진 = KBS2TV '오래된 만남 추구' 캡처
송병철과 홍자가 데이트에 만족한 가운데 황보가 견제에 나섰다.

25일 밤 9시 50분 방송된 KBS2TV '오래된 만남 추구'에서는 황보가 홍자와 송병철 데이트에 잔뜩 긴장한 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 홍자와 송병철은 소원들어주기를 걸고 당구 데이트를 했다. 데이트 후 홍자는 여성 출연자들과 이야기를 나누며 송병철에 대해 언급했다. 홍자는 "송병철이 짜장면이랑 탕수육을 사줬다"며 "너무 유쾌하고 너무 재밌는 모습만 보다가 어떻게 보면 쑥스러움이 많더라"고 했다.

홍자는 "송병철의 색다른 모습을 볼 수 있었고 차에서 되게 진술하게 얘기하는데 처음 데이트 같다고 느꼈다"고 했다. 홍자의 말을 듣던 황보는 묘한 표정을 지었다. 홍자는 박광재와 송병철 매력이 어떻게 다른지 비교해 달라는 질문을 받았다.
홍자는 "완전 매력이 다르다"며 "박광재는 되게 진중하면서도 사람을 되게 편안하게 해주는 매력이 있는데 송병철은 완전 다르다"고 했다. 홍자는 "송병철에게 좀 더 잘 보이고 싶은데 안돼서 약간 아쉬운 게 있다"고 했다.

이를 듣던 황보는 "이 말에서 어떤 건지 알겠다"며 "좋아하는 사람한테 잘 보이고 싶잖냐 잘 보이고 싶은거냐"고 하며 의미심장한 질문을 했다. 홍자는 송병철을 더 알아보고 싶다고 했다. 이에 황보의 표정은 더 묘하게 변했다. 이가운데 송병철도 남성들과 이야기를 나눴는데 홍자의 매력이 양파 같다고 칭찬했다.

