사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'
가수 이소은이 반가운 근황을 전했다.

25일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '서방님 이소은 한국 가요계 떠나 30살에 뉴욕 변호사가 된 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이소은은 활발하게 활동 중 2009년 돌연 미국행을 택한 이유를 직접 밝혔다.

한국에서 1998년 가수로 데뷔한 이소은은 중2 때 창작가요제에서 윤상에게 발탁되어 이승환이 대표로 있는 드림 팩토리 소속으로 데뷔곡 '서방님'을 발표하고, 김동률과 듀엣곡을 내며 탄탄대로를 걷고 있었기에 갑작스러운 미국행은 대중, 동료들을 놀라게 했던 바.
사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'
미국 노스웨스턴대학교 로스쿨 법학대학원에 입학했던 이소은은 "모르니까 용기 낼 수 있었다"면서 "3년 학생으로 지내고, 졸업 후 변호사 시험을 본다. 공부는 어려운데 패스하기엔 어렵지 않다. 공부량은 엄청 많은데, 합격률이 엄청 낮지 않다"며 타고난 공부 머리를 자랑했다.

미국행을 택했던 이소은은 "어렸을 때 가수로 많은 사랑을 받았는데, 정체성 바꾸는 게 어려웠다"면서 "변호사 1년 차에 '나 이소은인데 이런 거까지 해야 해?'라는 생각도 들었다"고 솔직하게 털어놨다.

이소은은 "겉으로 보기에는 내가 잘 살아가는 것 같지만, 내면에서는 수많은 고군분투와 정신적 좌절이 있었다"면서 "엄마아빠가 다시 일으켜 준 것"이라고 밝혔다. '영재발굴단'에서 언급된 이소은 아버지는 교수 출신의 연구원으로 딸이 로스쿨에서 최저 점수를 받았을 때 "네가 잘할 때만 사랑하는 게 아니라 네 전부를 사랑한다"는 말을 건네 화제가 된 바 있다.
사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'
이소은은 2016년 미국에서 만난 동양계 미국인 의사 남편과 결혼했다. 그는 "로펌 1년 차에 현재 남편을 만났다. 자만추"라고 밝히며 "3년 반 동안 연애하며 마음의 결정을 못 했다. 미국에서 사는 건 또 다른 큰 결정이니까"라고 전했다.

결혼 4년 만인 2020년 4월 첫 아이를 품에 안은 이소은은 "코로나 한 중간에 출산했다. 뉴욕은 록다운 됐고, 남편은 의료진이었다. 결국 뉴욕을 떠나 시댁 근처 작은 병원에서 출산 후 24시간 만에 퇴원했다. 한국 조리원이 부러웠다"고 회상했다. 당시 남편은 유튜브로 미역국 끓이는 법을 검색해 요리하는 등 노력해 줬다고.

이소은은 "아이를 낳고 '나한테 이렇게 사랑이 많았나' 생각이 드는 동시에 '내가 이렇게 참을성 없는 사람인가' 생각이 들었다"면서 "내가 행복해야 아이에게 좋은 에너지를 줄 수 있어서 삶의 밸런스를 잘 잡으려고 한다"고 말했다.

한편, 이소은은 20년 만에 새 앨범 '이소은 시선 - Notes on a Poem'을 발매, 오는 30일과 31일 2025 이소은 콘서트 ‘Hello Again, Again.(헬로 어게인, 어게인.)’를 개최한다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

