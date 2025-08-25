사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'

가수 이소은이 반가운 근황을 전했다.25일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '서방님 이소은 한국 가요계 떠나 30살에 뉴욕 변호사가 된 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이소은은 활발하게 활동 중 2009년 돌연 미국행을 택한 이유를 직접 밝혔다.한국에서 1998년 가수로 데뷔한 이소은은 중2 때 창작가요제에서 윤상에게 발탁되어 이승환이 대표로 있는 드림 팩토리 소속으로 데뷔곡 '서방님'을 발표하고, 김동률과 듀엣곡을 내며 탄탄대로를 걷고 있었기에 갑작스러운 미국행은 대중, 동료들을 놀라게 했던 바.미국 노스웨스턴대학교 로스쿨 법학대학원에 입학했던 이소은은 "모르니까 용기 낼 수 있었다"면서 "3년 학생으로 지내고, 졸업 후 변호사 시험을 본다. 공부는 어려운데 패스하기엔 어렵지 않다. 공부량은 엄청 많은데, 합격률이 엄청 낮지 않다"며 타고난 공부 머리를 자랑했다.미국행을 택했던 이소은은 "어렸을 때 가수로 많은 사랑을 받았는데, 정체성 바꾸는 게 어려웠다"면서 "변호사 1년 차에 '나 이소은인데 이런 거까지 해야 해?'라는 생각도 들었다"고 솔직하게 털어놨다.이소은은 "겉으로 보기에는 내가 잘 살아가는 것 같지만, 내면에서는 수많은 고군분투와 정신적 좌절이 있었다"면서 "엄마아빠가 다시 일으켜 준 것"이라고 밝혔다. '영재발굴단'에서 언급된 이소은 아버지는 교수 출신의 연구원으로 딸이 로스쿨에서 최저 점수를 받았을 때 "네가 잘할 때만 사랑하는 게 아니라 네 전부를 사랑한다"는 말을 건네 화제가 된 바 있다.이소은은 2016년 미국에서 만난 동양계 미국인 의사 남편과 결혼했다. 그는 "로펌 1년 차에 현재 남편을 만났다. 자만추"라고 밝히며 "3년 반 동안 연애하며 마음의 결정을 못 했다. 미국에서 사는 건 또 다른 큰 결정이니까"라고 전했다.결혼 4년 만인 2020년 4월 첫 아이를 품에 안은 이소은은 "코로나 한 중간에 출산했다. 뉴욕은 록다운 됐고, 남편은 의료진이었다. 결국 뉴욕을 떠나 시댁 근처 작은 병원에서 출산 후 24시간 만에 퇴원했다. 한국 조리원이 부러웠다"고 회상했다. 당시 남편은 유튜브로 미역국 끓이는 법을 검색해 요리하는 등 노력해 줬다고.이소은은 "아이를 낳고 '나한테 이렇게 사랑이 많았나' 생각이 드는 동시에 '내가 이렇게 참을성 없는 사람인가' 생각이 들었다"면서 "내가 행복해야 아이에게 좋은 에너지를 줄 수 있어서 삶의 밸런스를 잘 잡으려고 한다"고 말했다.한편, 이소은은 20년 만에 새 앨범 '이소은 시선 - Notes on a Poem'을 발매, 오는 30일과 31일 2025 이소은 콘서트 ‘Hello Again, Again.(헬로 어게인, 어게인.)’를 개최한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr