사진=다날엔터테인먼트

가수 박세정이 설렘 가득한 OST로 극의 서사를 한층 풍성하게 한다.지난 24일 오후 6시 글로벌 뮤직 플랫폼 AURORA(오로라)를 통해 각종 온라인 음원 사이트에 KBS2 새 주말드라마 '화려한 날들' OST Part.3 박세정의 'SOMEHOW(썸하우)'가 발매됐다.빈 '별처럼 수없이 빛나는', 유서하 'Hello(헬로)'에 이어 발매되는 박세정의 'SOMEHOW'는 드라마 속 설레고 애틋한 사랑의 감정을 담은 곡으로, 국내 OST에서는 이례적으로 전 가사를 영어로 구성해 차별화된 매력을 선사한다.'Somehow it's sweeter/More than anything, you make me swallow/You got me deeper'와 같이 직설적이면서도 세련된 표현으로 곡의 감각을 배가하며, 서정적인 선율과 어우러져 깊은 몰입감을 선사한다.가창에 참여한 박세정은 맑고 청아한 보이스와 섬세한 감정 표현으로 극의 흐름에 자연스럽게 녹아들며, 극 중 인물들의 서사와 감정을 한층 더 드라마틱하게 이끌어갈 예정이다.박세정은 올해 1월 EP 앨범 'Step to Dream(스텝 투 드림)'으로 데뷔한 신예로, '키스할 수 없으니까', 'Sweet Tricks(스위트 트릭)' 등 자신만의 색깔이 담긴 곡을 통해 존재감을 알리고 있다.KBS2 새 주말드라마 '화려한 날들'은 "인간은 누구에게나 화려한 날들이 있다. 지금이든, 과거든, 혹은 미래든"이라는 메시지를 중심으로, 세대마다 각기 다른 의미로 마주하게 되는 '화려한 날들'을 그려내는 세대 공감 가족 멜로드라마다.정일우, 정인선, 윤현민, 천호진, 이태란 등 내로라하는 배우들의 열연과 탄탄한 스토리라인으로 많은 사랑을 받고 있으며, 지난 9일 첫 방송 이후 꾸준히 화제를 모으고 있다. 지난 24일 방송에서는 15.6%의 시청률을 기록하며 최고치를 경신했다.AURORA(오로라)는 다날엔터테인먼트에서 운영하는 글로벌 유통 플랫폼으로, K-POP 팬덤 서비스 및 AI 관련 서비스 등의 확장을 통해 차세대 음악 시장 내 영향력을 확대하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr