밴드 립스티커즈/ 사진제공 = 아뮤즈엔터테인먼트

밴드 립스티커즈'(LIPSTICKERZ)가 첫 정규앨범을 발표하며 데뷔한다.립스티커즈는 27일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 1집 'VESSEL'(베슬)을 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Back To You'(백 투 유)를 비롯해 'MOTIVATION'(모티베이션), 'Tattoo'(타투), 'Fake it'(페이크 잇), 'Starlight'(스타라이트), 'nanana'(나나나) 등 총 10곡이 수록됐다. 'Back To You'와 'MOTIVATION'의 인스트루멘탈 버전, 'Back To You '(Space ver.)와 그 인스트루멘탈도 포함됐다.립스티커즈는 가면을 착용하고 활동하는 미스터리 밴드다. 이들이 사용하는 가면은 단순히 얼굴을 가리기 위한 것이 아니라 감정을 표현하는 장치로, 독창적인 콘셉트로 밴드계에 합류한다는 점에서 주목을 받고 있다.앞서 공개된 콘셉트 포토 역시 화제를 모았다. 보컬 멤버는 마구간을 연상케 하는 빈티지한 공간에서 포토제닉한 포즈를 취했으며, 세련된 가면과 양탈을 쓴 인물이 더해져 독특한 분위기를 완성했다.립스티커즈는 이번 앨범을 통해 흩어진 감정의 파편을 하나의 흐름으로 잇고, 자신들만의 세계관을 구축한다는 목표를 밝혔다. 강렬한 사운드와 메시지를 담은 음악으로 존재감을 드러낼 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr