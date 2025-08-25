사진제공=높은엔터테인먼트

배우 전성우가 ‘백번의 추억’에서 김다미 오빠로 합류한다.JTBC 새 토일드라마 ‘백번의 추억’은 1980년대 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필(허남준 분)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마다.전성우는 극중 영례의 츤데레 오빠이자 명문대학교 법대생 고영식 역으로 분한다. 영식은 1980년대 ‘개천에서 용났다’의 전형적인 인물로, 어머니와 영례의 희생 덕분에 학업을 이어가고 있지만 학비에 보태기 위해 몰래 재필의 과외를 맡는 등 속 깊은 K-장남이다. 영식은 가끔 툴툴대고 무뚝뚝한 오빠지만 항상 가족들을 먼저 생각하는 든든한 모습으로 극에 따뜻함을 더할 예정이다.영식은 영례의 새로운 친구 종희와 재필, 자신의 친구 정현(김정현 분) 등 다양한 인물들과의 관계 속에서 본인만의 묵직한 내면을 바탕으로 극의 중심을 잡아줄 것으로 기대된다. 영식이 각 인물들과 어떤 케미스트리를 선보일지 관심이 집중된다.전성우는 최근 드라마 ‘내 딸 친구의 엄마’ 캐스팅 소식과 함께 돌싱 워킹대디의 현실주의 로맨스를 예고해 기대를 모으고 있다. 이어 드라마 ‘얄미운 사랑’에서 임현준(이정재 분)을 국민 배우로 만든 ‘착한형사 강필구’ 시리즈의 작가 박병기로 분할 예정이다.‘백번의 추억’을 시작으로 매 작품 색다른 연기 변신을 예고, 올 하반기 전성우가 펼칠 활약에 기대감이 모아지고 있다.‘백번의 추억’은 오는 9월 13일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr