사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼 후 전처와 동거 중인 이유를 밝혔다.24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알린 윤민수의 일상이 공개됐다.이날 윤민수 어머니가 모벤져스로 합류했다. 윤민수 母는 "아들 이혼 소식을 기사 통해 알았다. 사람들을 만나기가 싫더라"고 밝혀 놀라게 했다.윤민수는 이혼에 대해 직접 입을 열었다. 결혼 18년 만에 이혼 발표한 그는 "이혼 기사가 난 건 작년인데, 정확하게 서류 정리한 건 두 달 정도밖에 안 됐다"면서 "둘 다 안 좋은 일이 있어서 해결 후 차근차근 정리하자고 합의했다"고 전했다.'이혼 결정하게 된 계기'를 묻자 유민수는 "뭐라고 규정하기는 애매한 부분들이 많다"면서 "우리가 25살 어린 나이에 결혼해서 이혼 후에도 오히려 더 친구처럼 지내고 있다. 각자의 삶을 더 좀 더 응원해 주자는 느낌"이라고 이야기했다.그러면서 "이혼할 때 변호사들도 '이렇게 문제없이 이혼하면 좋겠다'고 할 정도다. 이혼 후 같이 감자탕 먹으러 가서똑같이 일상 얘기, 윤후 얘기를 했다. 그러다가 남은 거 싸서 나중에 윤후 먹였다"고 덧붙였다.윤민수는 이혼 후 전처와 아들 윤후와의 관계에 대해 "얼마 전에도 같이 가족여행도 다녀왔다"며 부모 역할에 충실한 모습을 보였다.'아들 후 때문에 이혼 시기를 늦췄다'는 소문에 윤민수는 "처음부터 '당장 이혼을 하자'는 건 아니었다. 오랜 시간 상의를 했다. 아이가 어느 정도 성장하고 이혼하는 게 맞다고 생각했다"고 밝혔다.이혼에 대한 후 반응도 언급했다. 윤민수는 "이혼에 대해 후에게도 특별한 얘기는 하지 않았지만, '이혼할 건데 어떻게 생각하냐'고 물었더니 '그거는 엄마 아빠 인생이니까'라고 쿨하게 반응하더라"고 전했다.윤민수는 "아직도 전처와 같이 지내고 있다"고 밝히며 "이혼 후 정리할 부분이 많은데, 그중 하나가 집이 매매가 되어야 따로 헤어졌을 때 정리되는 부분이 있다. 그러다 보니 아직 같이 지내게 됐다"고 설명했다.집 구조상 현장 입장 후 우측은 후 엄마의 공간, 좌측은 거실과 윤민수의 방이 있는 공간으로, 그는 "세대가 분리되어 있는 느낌이다. 집에 들어가면 오른쪽 공간으로 갈 이유가 없다"고 말했다.방에 혼자 있는 시간이 많다는 윤민수는 "집 안에서 의사소통은 꼭 필요한 얘기만 한다. 거의 윤후 관련된 얘기다. 윤후 일 빼고는 별로 대화가 없다"면서 "집 안에서 마주쳐도, 한두 해 산 게 아니고 20년 가까이 살아서 친구 같다"며 남다른 이혼 후 삶을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr