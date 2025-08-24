이미지 크게보기 사진 = MBN ‘가보자고5’

최시훈이 자신을 둘러싼 루머에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.23일 방송된 MBN ‘가보자고5’(가보자GO 시즌5)에는 에일리 최시훈 부부가 출연해 서로에 대한 애정과 힘든 시기를 함께 극복한 얘기를 전했다.이날 방송에서 최시훈은 자신이 유흥업소에 종사했다는 루머에 대해 "정말 힘든 시기였다. 지하 주차장 구석에 혼자 앉아 시간을 보내기도 했고, 끊었던 담배를 다시 피우기도 했다. 내가 하지 않은 일을 증명하는 게 너무 어려웠다"고 당시 상황을 설명했다.이어 그는 "혼자 대응하다 보니까 막막했고, 연기도 잠시 그만두게 됐다. 사람들에게 받은 상처가 많았다"고 덧붙였다.이를 듣던 에일리는 남편을 향한 안타까움을 드러냈다. 그는 "하필 나를 만나면서 다시 (루머에 대해) 주목받게 됐다"며 "신혼여행 중에도 '야한 방송을 하는 여자들을 관리하는 대표다'라는 새로운 루머가 불거졌는데 서로 함께 있으니까 (버틸 수 있었다)"고 말했다.최시훈 또한 "연예계 생활 자체만으로도 힘들 텐데 나 때문에 에일리가 힘들어질까 걱정됐다"며 부부의 진심 어린 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr