'47세 미혼' 이태곤, 결혼 못한 이유 있었네…"집에 150cm 생선 냉장고 있어" ('백반기행')

배우 이태곤이 나영석 PD에게 '최악의 신랑감'으로 꼽힌 배우 박병은 못지 않은 낚시 열정을 보인다.24일 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 ‘프로 낚시꾼’ 배우 이태곤과 함께 ‘남해 보물창고’ 경상남도 사천시로 향한다. 허세조차 매력적인 ‘테토남’ 이태곤의 반전이 담긴 낚시 라이프가 공개된다.연예계 소문난 낚시꾼 배우 이태곤이 문어 철을 맞아 전국 강태공이 집결하는 사천 앞바다에 등장한다. 새벽 3시 사천 선착장에 도착한 그는 바다를 마치 제 집 안방처럼 편안하게 누비는가 하면, 식객과 제작진을 아우르면서 낚시 전문가 포스를 뽐낸다. 익숙한 듯 선장과 이야기를 나누고 배가 익숙지 않은 촬영팀까지 걱정하는 여유를 내비친다.그런 가운데 ‘낚시왕’ 이태곤은 낚시에 나름대로 자신 있는 식객과 함께 문어 낚시에 도전한다. 깜깜한 새벽 3시부터 문어 낚시를 시작하지만, 해가 떠오를 때까지 입질받지 못한다. 긴 기다림 끝에 이태곤의 낚싯대에 마침내 무언가 걸린다. 모두의 이목이 집중되는 순간, 낚시로 끌어올린 건 뜻밖의 푸른 청각 한 다발. 식객 또한 청각을 낚으며 머쓱한 웃음을 감추지 못한다.연예계 대표 낚시꾼으로 통하는 이태곤은 “집에 무려 1m 50cm짜리 초대형 생선 냉장고도 있다”고 전한다. “전문적으로 배우지는 않았어도 직접 손질하고 진공포장까지 해서 보관한다”며 자신만만한 그가 화려한 칼질 쇼를 선보인다.그러나 이내 억센 갯장어의 뼈에 당황해하고, “그리 썰면 안 된다”는 사장님과 “뼈가 다 느껴진다”는 식객의 화룡점정 후기에 혼란스러워하지만, “남자라면 이 정도는 씹어야 한다!”며 귀여운 허세를 부려 웃음을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr