남규리가 자신의 인스타그램에 야경을 배경으로 한 근황을 공개했다.

최근 남규리는 자신의 인스타그램에 "요즘 오늘도……그래도 좋아해요"라는 멘트와 함께 노을 빛이 스며든 도심을 내려다보는 사진을 여러 장 올렸다. 목재 데크 난간에 가볍게 기대 선 남규리는 화이트 셔츠에 미니 스커트, 슬림한 크롭 카디건을 매치해 실루엣을 또렷하게 살렸다.
블랙 벨트와 체인 장식, 워커 부츠로 분위기를 단단히 조이고 길게 뻗은 스트레이트 헤어가 바람에 흩날리며 야광 같은 도시 불빛과 어우러져 시선을 붙잡는다. 또 다른 사진에서는 렌즈 플레어가 길게 그려진 밤마당을 배경으로 포즈를 취한다. 셔츠의 타이 디테일, 별 참 장식이 달린 체인, 톤온톤 하의가 만들어낸 Y2K 무드는 강렬하면서도 세련됐다. 조명 아래 드러난 매끈한 피부, 편안한 표정까지 더해져 화보 같은 장면이 완성됐다.
댓글란에는 감탄이 줄을 이었다. 팬들은 남규리의 사진 아래에 "여신이에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "인형같아", "늘 예뻐요"라며 러브콜을 전했다. 밤하늘과 도시의 명암을 배경으로 남규리는 특유의 고혹적인 무드로 또 한 번 존재감을 증명했다.

한편 남규리는 1984년생으로 41세이며 지난 2006년 데뷔했다. 남규리는 지난 5월 신곡 '가슴앓이'를 발표했는데 '가슴앓이'는 남규리가 선보일 프로젝트 앨범 '기억 The Memory'의 시작을 알리는 첫 번째 곡이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

