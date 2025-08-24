사진 = 주우재 인스타그램

주우재가 감각적인 올블랙 데일리룩으로 '남친미'를 발산했다.최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "확신의 비타민 송 레드벨벳의 day 1 그리고 귀여운 비타민들 모음집"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.주우재는 거울 샷으로 비주얼을 자랑했다. 헨리넥 블랙 티셔츠에 선글라스를 머리 위로 살짝 올려 가볍게 포인트를 줬고 휴대폰 케이스엔 캐릭터 스티커를 잔뜩 붙여 반전의 귀여움을 더했다. 정면을 살짝 기울여 잡은 각도까지 디테일이 뚜렷하다.이어진 사진에선 야외 벤치에 앉아 있는 전신 샷이다. 데님 팬츠를 롤업하고 버건디 워커 부츠로 마무리해 클래식 무드를 만들었다. 손목 체인 브레이슬릿과 블랙 레더 토트백이 최소한의 액세서리로 힘을 보태고 초록이 가득한 배경이 올블랙 스타일을 더 선명하게 띄워준다.마지막은 도로 반사 거울을 이용한 셀카다. 거울 프레임이 자연스러운 비네팅이 돼 화면을 꽉 채우는 구도가 인상적이다. 한 손은 주머니에, 다른 손은 휴대폰을 든 채 시크하게 시선을 빼앗는다. 한 번의 스냅으로 패션 화보 같은 거리감과 리듬을 완성했다.댓글창에는 "오빠가 저의 비타민", "늘 응원합니다", "너무 잘생겼어", "화이팅", "멋있어", "귀엽다" 같은 반응이 쌓였다.앞서 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.한편 1986년생인 주우재는 39세라는 나이가 믿겨지지 않은 동안 외모와 특유의 예능감으로 많은 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr