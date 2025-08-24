사진 = 블랙핑크 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 런던에서의 근황을 공개했다.블랙핑크 지수는 최근 자신의 인스타그램에 "London What a perfect way to wrap up our Europe tour! Wembley was a dream come true Thank you BLINKs in London & across Europe — love you so much Special night, special thanks mrselfportrait 🪩"(런던 유럽 투어를 마무리하는 완벽한 순간이었다. 웸블리는 꿈이 현실이 된 무대였다. 런던과 유럽 전역의 블링크들에게 진심으로 고맙다.)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 무대를 배경으로 화려하면서도 세련된 패션으로 시선을 사로잡는다. 지수의 아우라와 함께 공연 후의 감격이 고스란히 전해지는 모습이었다. 공연 무대 위에서 전 세계 팬들과 교감한 감정이 사진 한 장 한 장에 고스란히 담겨 있다.사진 속 지수는 꽃송이가 가득한 대형 꽃다발을 품에 안고 눈웃음을 지으며 무대 뒤 감동을 전한다. 또 다른 컷에서는 베이지 톤 코르셋 미니드레스를 입고 분홍 마이크를 쥔 채 무대 위에 앉아 관객석을 바라본다.웅장한 구조물과 핑크 조명 속에서도 또렷한 이목구비와 무대 장악력이 단번에 시선을 붙잡는다. 셀카에서는 긴 흑발과 글리터 아이 메이크업으로 강렬한 카리스마를 뿜어내며 월드 클래서의 위엄을 자랑했다.지수의 게시물은 단숨에 큰 화제를 모았다. 팬들은 "너무 예쁜 여신" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "아름다워" "내 가수 사랑해" 등 뜨거운 반응을 보이며 열렬한 지지를 드러냈다. 공연을 직접 관람하지 못한 팬들 역시 사진과 글을 통해 현장의 감동을 공유하며 지수와 함께 호흡하는 분위기를 이어갔다.지수는 유럽 투어 피날레를 성황리에 마무리하며 아시아 투어로 향할 준비를 알렸다. 블랙핑크의 무대에 대한 기대감이 더욱 높아지는 가운데 지수의 눈부신 행보가 계속 이어질 전망이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr