사진 = 아이린 인스타그램
레드벨벳 아이린이 아이돌 미모 1위다운 비주얼을 뽐냈다.

최근 아이린은 인스타그램에 토끼와 꽃, 케이크가 담긴 이모지와 함께 근황 사진 여러 장을 공개했다. 공개된 컷들은 케이크와 꽃, 무대 뒤 풍경까지 '러블리' 무드로 꽉 채웠다.
장미 한 송이를 들고 반짝 스톤 포인트를 더한 아이 메이크업, 분홍·보라 톤의 플라워 토끼 오브제와의 셀피가 이어지며 미모를 발산했다. 카메라 틈 사이로 케이크를 안고 포즈를 취한 장면, 케이크를 들고 미소 짓는 컷까지 이어지며 생일 파티 비하인드를 보는 듯한 풍성한 볼거리다.
촛불이 꽂힌 케이크를 들고 있는 아이린은 어두운 조명 속에서도 말캉한 피부결이 살아나는 클로즈업과 입술을 오므린 포즈를 하고 있는 아이린은 러블리 그 자체다. 댓글란에는 "누나는 사랑이에요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무 귀여워" "토끼 같아" 등 반응이 쏟아졌다. 아이린은 사진으로 조용히 이야기하는 타입답게 소소한 이모지 한 줄만으로도 분위기를 완성했다. 케이크, 꽃, 토끼까지 완벽하게 통일된 '러블리' 콘셉트로 팬심을 또 한 번 흔들어 놨다.
한편 1991년생인 레드벨벳 아이린은 34세이며 여자 아이돌 중 독보적인 비주얼을 자랑하고 있다. 아이린은 30대 중반인 나이에도 압도적인 미모로 그룹 활동은 물론 솔로활동, 유닛 활동을 병행하며 활발히 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

