사진 = 권은비 인스타그램

권은비가 근황 사진을 한데 모아 공개했다. 권은비는 자신의 SNS에 "모음집"이라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 권은비는 회색 니트 민소매 톱에 블랙 데님을 매치해 군더더기 없는 스트리트 룩을 완성했다. 버클 벨트로 허리를 강조해 비율을 살렸고 짧은 단발은 매끈하게 정돈돼 얼굴선을 또렷하게 드러낸다.또 다른 사진에서는 선글라스를 머리에 올린 채 캐주얼 티셔츠와 베스트를 레이어드해 러블리한 무드를 냈다. 체크 슬리브리스로 분위기를 바꾼 셀카에서는 혈색 메이크업과 결 없는 피부가 돋보인다. 워시드 데님 베스트와 스커트 셋업을 소화한 컷에서는 휴대폰을 든 채 여유로운 미소로 시선을 사로잡는다.게시물에는 응원이 이어졌다. 팬들은 "언니 앞으로도 건강하자", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "역시 귀엽네", "아름다워" 등 뜨거운 반응을 보였다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr