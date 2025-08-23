권은비가 근황 사진을 한데 모아 공개했다. 권은비는 자신의 SNS에 "모음집"이라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.
사진 속 권은비는 회색 니트 민소매 톱에 블랙 데님을 매치해 군더더기 없는 스트리트 룩을 완성했다. 버클 벨트로 허리를 강조해 비율을 살렸고 짧은 단발은 매끈하게 정돈돼 얼굴선을 또렷하게 드러낸다. 또 다른 사진에서는 선글라스를 머리에 올린 채 캐주얼 티셔츠와 베스트를 레이어드해 러블리한 무드를 냈다. 체크 슬리브리스로 분위기를 바꾼 셀카에서는 혈색 메이크업과 결 없는 피부가 돋보인다. 워시드 데님 베스트와 스커트 셋업을 소화한 컷에서는 휴대폰을 든 채 여유로운 미소로 시선을 사로잡는다. 게시물에는 응원이 이어졌다. 팬들은 "언니 앞으로도 건강하자", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "역시 귀엽네", "아름다워" 등 뜨거운 반응을 보였다. 한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
