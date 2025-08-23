/사진 = 그레이트엠

그룹 82메이저가 중화권 대표 음악 시상식인 'TIMA' 무대를 뜨겁게 달궜다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 22일 마카오에서 열린 'TIMA(TMElive International Music Awards)'에 출연해 강렬한 퍼포먼스를 선보였다.이날 82메이저는 '뭘 봐(TAKEOVER)', '영웅호걸', '혀끝(Stuck)' 등 다채로운 곡으로 무대를 꾸몄다. 특히 '영웅호걸' 무대를 통해 현지 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 이들은 영화 '영웅본색'에서 영감을 받은 흰색 트렌치코트를 입고 등장해 눈길을 끌었다.영화 속 명대사를 활용한 곡 도입부 또한 압권이었다. 82메이저 멤버들은 트렌치코트를 휘날리며 카리스마 넘치는 군무를 선보였고, 관객들은 뜨거운 환호와 박수로 화답했다. 무대를 압도하는 82메이저의 폭발적인 에너지와 완벽한 퍼포먼스에 현지 팬들은 "역시 공연형 아이돌"이라며 극찬을 아끼지 않았다는 후문이다.'TIMA'는 중국 최대 음악 플랫폼을 보유한 텐센트 뮤직 엔터테인먼트가 주관하는 시상식으로, 82메이저는 이번 출연을 통해 중화권 음악 시장에 이름을 본격적으로 알렸다. 무대를 압도하는 실력과 열정으로 '공연형 아이돌'의 진가를 보여준 82메이저의 다음 행보에 기대가 모인다.또한 82메이저는 오는 9월 20일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 첫 번째 팬미팅 '82DE WORLD'를 개최하며 국내 팬들과 만난다.한편 82메이저는 오는 9월 28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 출연하며 주목받고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr