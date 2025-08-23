사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 팬심을 흔들었다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 미소 이모지가 담긴 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 변우석은 블랙 슈트를 완벽히 소화하며 무대 뒤와 대기실에서 여유로운 미소를 짓고 있다. 젖은 듯한 헤어스타일과 뚜렷한 이목구비, 여유로운 분위기까지 더해져 시선을 단숨에 사로잡았다.특히 무대에 서 있는 전신 사진에서는 키 188cm 모델 출신다운 기럭지가 빛을 발했다. 깔끔한 블랙 슈트 차림에도 당당한 아우라를 뽐내며 독보적인 존재감을 드러냈다. 팬들은 변우석의 미소와 눈빛만으로도 설렌다는 반응을 보였다. 실제 댓글 창에는 "오늘도 잘생겼다" "늘 응원합니다" "너무 멋있어" "화이팅" "모델은 다르네" "미소가 귀여워" 등 뜨거운 반응이 이어지고 있다.한편 2010년 모델로 먼저 데뷔한 변우석은 1991년생으로 34세다. 변우석은 2016년 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'로 본격적인 연기 활동을 시작했다. 지난해 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다. 또 변우석은 차기작 MBC '21세기 대군 부인'에서 아이유와의 멜로 연기로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr