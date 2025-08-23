/사진 = 코르티스 유튜브 캡처

/사진 = 코르티스 유튜브 캡처

/사진 = 코르티스 유튜브 캡처

/사진 = 코르티스 유튜브 캡처

그룹 코르티스(CORTIS)가 숙소를 최초 공개했다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 팀 공식 유튜브 채널에 ‘Pack Up Bro’라는 제목의 영상을 지난 22일 오후 10시 게재했다. 이는 코르티스가 최초로 선보이는 자체 콘텐츠다. 올 3월 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’의 콘셉트 사진 촬영 차 미국 로스앤젤레스로 출국을 앞둔 다섯 멤버를 보여준다.이번 영상은 숙소에서 짐을 싸는 코르티스를 담았다. 부스스한 머리와 화장기 없는 민낯 등 꾸밈없는 일상이 팬들을 매료시켰다. 공항 갈 때는 무조건 편한 옷을 입어야 한다는 확고한 철학을 바탕으로 가장 먼저 가방을 챙긴 제임스, 하염없이 숙소를 떠돌기만 하는 주훈, 짐싸는 것보다 장난치는 시간이 더 긴 마틴과 성현, 건호 등 서로 다른 개성을 가진 멤버들의 조화가 웃음을 안겼다.또한 이부자리까지 평소 생활하는 그대로를 보여주는 리얼함으로 신선함을 자아냈다. “형 입고 있는 것도 다 내 거잖아”라는 말처럼 멤버들끼리 옷장을 공유하는 끈끈함도 엿보였다. 짐을 싸다 말고 좋아하는 브랜드나 관리 루틴을 소개하고 비트박스와 추임새를 곁들인 프리스타일 랩을 보여주는 등 10대의 자유분방함이 돋보였다. 코르티스는 첫 자체 콘텐츠를 기점으로 멤버들의 꾸밈없는 매력을 담은 영상을 다수 공개하며 쉴 틈 없는 재미를 안길 예정이다.코르티스는 안무 연습 영상을 잇달아 선보이며 팬들에게 풍성한 볼거리를 제공하고 있다. 지난 21일 오후 9시 10분 공개된 데뷔 앨범 타이틀곡 ‘What You Want’(왓 유 원트) 콘셉추얼 퍼포먼스 필름 리허설 영상 속 멤버들은 트레드밀 35대를 오가며 역동적으로 춤을 춰 감탄을 자아낸다. 22일 오후 9시에는 ‘What You Want’와 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’(고!) 안무 연습 영상을 동시에 게재해 많은 화제를 모았다. 이들은 호응을 유도하면서 실제 관객이 있는 것처럼 무대를 즐겼고 “구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정”을 추임새로 외치는 엉뚱함으로 미소를 유발했다.한편, 코르티스는 23일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 24일 SBS ‘인기가요’에 출연해 열기를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr